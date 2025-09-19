ÄÌ¶ÐÄê´ü¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î8³ä¤·¤«Ìá¤é¤º¡Ä¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¤¬¡¢³ä°úµÒ¤è¤êÌÙ¤«¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¹ñÆâÎ¹¹Ô¥·¥Õ¥È¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÉ¬Á³
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥ê¥¢¥ë¶ÐÌ³¤Ø¤Î²óµ¢¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï¤¤¤Þ¤À¥³¥í¥ÊÁ°¤Î8³äÄøÅÙ¡£¤³¤Î¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿2³ä¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤Êý¤È½»¤Þ¤¤¤Î´Ø·¸¤¬¡¢º¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÒÌîÃÎ¹°»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÉÔÆ°»º¤Î¶µ¼¼¡¡ÉÙÍµÁØ¤Î»ëÅÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯25Ìä¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤è¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¹Ù³°¤ÇÃÏ²Á¤¬µÞÆ¤¹¤ë¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë³¹¡×¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤³¹¤ò¤ï¤±¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¶ÐÌ³²óµ¢¡£Ã¦¥ê¥â¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¿Ê¤à¤â¡Ä
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ò¤ß¤»¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ³¹Ãæ¤Ë¿Í¤Î»Ñ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÀ¹¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤Ï¿Í¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤â¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤¬ÉáÄÌ¤Î²ñµÄÂÎ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Î¥ê¥¢¥ë¶ÐÌ³¤ËÌá¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬´°Á´¤Ë¥ê¥¢¥ë¶ÐÌ³¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ëÅÔ»ÔÅ´Æ»¤Îº®»¨Î¨Ä´ºº·ë²Ì¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×Å´Æ»¤Îº®»¨Î¨¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2019Ç¯ÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Åìµþ¤Ç27¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Âçºå¤Ç11¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤â9¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ÜÄÌ¾ï¶ÐÌ³¤ËÌá¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ê¥¢¥ë¶ÐÌ³¤Ë´°Á´¤ËÌá¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Î·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2019Ç¯ÅÙ¤ÎÄÌ¶ÐÄê´üÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï34Ëü9361¿Í¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÄÌ¶Ð¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿2021Ç¯ÅÙ¤Ç¤½¤Î¿ô¤Ï25Ëü7710¿Í¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë2023Ç¯ÅÙ¤Î¿ôÃÍ¤ò¤ß¤ë¤È28Ëü1953¿Í¡£¥³¥í¥ÊÁ°¤Î8³ä¤Î¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶ÐÄê´ü¼ýÆþ¤â2019Ç¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤Æ85¡ó¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤«²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¶È¼ï¤ä¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÇÆ¯¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤ä¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°»ÜÀß¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç½½Ê¬¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤ÏÄÌ¶ÐµÒ¤¬´°Á´¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Î³«Âó¤ËÍ¾Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞ·ã¤Ë²óÉü¤·»Ï¤á¤¿¹ñÆâÎ¹¹ÔµÒ¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï±èÀþ¤Ë¹¾¤ÎÅç¤äÈ¢º¬ÅòËÜ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç±Ø¤Î1ÆüÊ¿¶Ñ¾è¹ßµÒ¿ô¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤Ç1Ëü9067¿Í¤È2019Ç¯ÅÙ¡Ê1Ëü9828¿Í¡Ë¤Î¿å½à¤Ë¤Û¤ÜÌá¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÄÌ¶ÐµÒ¤ÏÄÌ¶ÐÄê´ü¤Ç±¿ÄÂ¤¬³ä°ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬´Ñ¸÷µÒ¤Ï°ìÉô¥Õ¥ê¡¼ÀÚÉä¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¼Â¼ý¤¬¹â¤¤¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤ä¤éÃå¼Â¤Ë°ìÄê¤Î³ä¹ç¤òÊÝ¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¡¢¼ã¼Ô¤Î¸º¾¯¤¬¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¿ô¤ò³Î¼Â¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¤ÎÄÌ¶ÐµÒ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤¤¿ÀïÎ¬¤Ë¤â¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÅ´Æ»º®»¨Î¨ ½Ð½ê:¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤ÎÄÌ¶ÐÄê´üÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÈÄÌ¶ÐÄê´üÍøÍÑ³Û ½Ð½ê:¾®ÅÄµÞÅÅÅ´
Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¼þÊÕ¸©¡¢¹Ù³°±ÒÀ±ÅÔ»Ô
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æ¯¤Êý¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÅÔ¿´µï½»°ìÅÀÄ¥¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¥ï¡¼¥«¡¼¤Î°Õ¼±¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤ÎÄÌ¶ÐÄê´üÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬¥³¥í¥ÊÁ°¤Î8³ä¤Î¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö8³ä¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡Ö2³ä¤ÏÄÌ¶ÐÄê´ü¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÉ¤ßÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÄÌ¶ÐÄê´ü¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»Ý¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Î¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢ÂçÊÑÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¼Â»ÜÎ¨Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯3·î¤Ç¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¤¦¤Á43.4¡ó¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈæÎ¨¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤êÄêÃå¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½¾¶È°÷¿ô¤¬300¿Í°Ê¾å¤ÎÂç´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Â»ÜÎ¨¤Ï66.7¡ó¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤Û¤ÉÆ¯¤Êý¤Ë¤Ï½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Î45.6¡ó¤¬¡¢½µ3Æü°Ê¾å¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬°Â¤¤¹Ù³°¤Ë½»¤â¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½µ3ÆüÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬Â¿¾¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤â´Ä¶¤ÎÎÉ¤¤¹Ù³°¤òÁªÂò¤¹¤ëÆ°¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¹Ù³°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÀéÍÕ¸©¤ÎÎ®»³»Ô¤äÁ¥¶¶»Ô¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2024Ç¯ÃÏ²Á¸ø¼¨¤Ç¤ÏÃÏ²Á¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤¿³¹¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤â¡¢»¥ËÚ»Ô¤äÊ¡²¬»Ô¹Ù³°¤Î½»ÂðÃÏ¤ÎÃÏ²Á¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ç10¡ó¤«¤éÃæ¤Ë¤Ï20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëµÞÆ¤ò¸«¤»¤¿¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï½»´Ä¶¤ÎÎÉ¤µ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤Î¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÆ£Âô»Ô¤ä³ý¥öºê»Ô¤Ê¤É¤ÎÃÏ²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Æ±¤¸¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¼çÍ×Å´Æ»±Ø¤«¤é±ó¤¯¡¢½»Âð¤À¤±¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤à³¹¤âÂ¿¤¯¡¢¹Ù³°¤â´°Á´¤ÊÆó¶Ë²½¤ÎÍÍÁê¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë³¹¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä³¹¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Á³´Ä¶¤Î¤ß¤Ê¤é¤º»ÜÀß¤Î½¼¼ÂÅÙ¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤ÉÀ¯ºö¤ÎÃæ¿È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î½¼¼ÂÅÙ¡¢ÆÃ»ºÊª¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½»¤à¾ì½ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
ËÒÌî ÃÎ¹°