¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ï°ÍÁ³¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÆÃ¤ËÄ¾¶á3»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨0.66¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿ÆóÅáÎ®±¦ÏÓ¤Îº£µ¨ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.29¡£¤³¤ì¤ÏMLBÄÌ»»3.03¤è¤ê¤â¼ã´³°¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ç¤ÏÂ¬¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»ê¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¿Ê²½ÅÓ¾å¤Î¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤ò´ö¤Ä¤«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÈ¬ÌÚÍ·/¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
ÂçÃ«¤Î¹ßÈÄÄ¾¸å¤Ëµß±ç¿Ø¤¬±ê¾å
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢1ÈÖÅê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï5²óÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤È¤Û¤Ü´°àú¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤â»î¹ç½ªÈ×¤ËÄÉ·â¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó50¹æ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÅêÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¹ßÈÄÄ¾¸å¤Ëµß±ç¿Ø¤¬±ê¾å¡£4ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È²½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ëµß±çÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÊ³Æ®¤ò¥Õ¥¤¤Ë¤¹¤ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅµ·¿Åª¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¼ÂçÃ«¤òÂ³Åê¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£µå¿ô¤â68µå¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î±¦¸ª¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÍ¾ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ÂçÃ«¤ò¤â¤¦1¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤â°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ËÉ¸æÎ¨¤ÈÂç¤¤¯ÐªÎ¥¡Ä¡ÈFIP¡É¤È¤Ï
¡¡ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Îº£µ¨ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.29¡£¤â¤Á¤í¤óµ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÉ¸æÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È7¡Á8°ÌÁêÅö¤À¡£8·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë°ì»þ¡¢4ÅÀÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìó1¤«·î¤Ç2Ç¯Á°¤Î3.14¤ÈÆ±¿å½à¤Þ¤Ç²þÁ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ÎËÉ¸æÎ¨¤¬¼¨¤¹°Ê¾å¤Ë¡¢º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉ½ÌÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅê¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï·ë¤ÓÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÀâ¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤ËÈô¤ó¤À¥¤¥ó¥×¥ì¡¼ÂÇµå¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î³ä¹ç¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤¹BABIP¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Î¿ôÃÍ¤Ï.3320¡£¤³¤ì¤ÏÂÇµå¤ÎÈô¤ó¤À°ÌÃÖ¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬¡Ö±¿¡×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Åê¼ê¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢FIP¤äxERA¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤Þ¤êÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤ÎÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¤ÏTJ¼ê½Ñ°ÊÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤ËÂçÃ«¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨¤ÈÍ¿»ÍµåÎ¨¤ò¸«¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤É¤Á¤é¤â2Ç¯Á°¤È¤ÎÈæ³Ó¤À¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï11.39¤«¤é11.85¤Ø¡¢¸å¼Ô¤Ï3.75¤«¤é1.98¤Ø¡¢¤É¤Á¤é¤âÎÉ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÍ¿»ÍµåÎ¨¤Ï¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À©µåÎÏ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«¤ÎFIP¤Ï2Ç¯Á°¤Î4.00¤«¤é¡¢º£µ¨¤Ï2.13¤ØÂçÉý¤ËÎÉ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FIP¤È¤Ï¡ÖFielding Independent Pitching¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼éÈ÷¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿ÅêµåÆâÍÆ¡×¤ÈÌõ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ¡¢Í¿»Í»àµå¡¢Ã¥»°¿¶¤Î¤ß¤òÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Åê¼ê¤Î½ã¿è¤ÊÇ½ÎÏ¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë»ØÉ¸¤À¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤ÏËÉ¸æÎ¨¤ÈFIP¤Î¿ôÃÍ¤ËÂç¤¤ÊÐªÎ¥¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤ÏËÉ¸æÎ¨3.29¤ÈFIP2.13¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅêµåÆâÍÆ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï2ÅÀÂæÁ°È¾¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥àµåÂ®¤¬ÂçÉý¾å¾º
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»ØÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿xERA¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤â¸«¤Æ¤ª¤³¤¦¡£xERA¤Î¡Öx¡×¤Ï¡ÖExpected¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö´üÂÔËÉ¸æÎ¨¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î»ØÉ¸¤Ï¡¢ÂÇµå¤Î¼ïÊÌ¡Ê¥´¥í¡¢¥Õ¥é¥¤¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤ä¡¢ÂÇµå¤Î¼Á¡ÊÂÇµåÂ®ÅÙ¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶¡¢Í¿»Í»àµå¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²ÃÌ£¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨°Ê¾å¤ËÅê¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡xERA¤âFIP¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËËÉ¸æÎ¨¤Ë¶á¤¤¿ôÃÍ¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤ÎxERA¤Ï2.39¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î»ØÉ¸¤Ç¤âÂçÃ«¤ÎËÜÍè¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï¡¢2ÅÀÂæÁ°È¾¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢2ÅÙ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÂçÃ«¤Îµå¼ïÊÌÅêµå³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÅêµå³ä¹ç¤Ï2023Ç¯¤Ë32.9¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬º£µ¨¤Ï37.3¡ó¤ËÁý²Ã¡£¼ã´³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç²¡¤¹·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï23Ç¯¤Î96.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.8¥¥í¡Ë¤«¤éº£µ¨¤Ï98.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.5¥¥í¡Ë¤Ø¡¢2.7¥¥í¤â¥¢¥Ã¥×¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½ÑÌÀ¤±¤ÏµåÂ®¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÃ«¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤À¡£
¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÇË²õÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×
¡¡ÆÃ¤ËÂçÃ«¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿Ä¾¶á2»î¹ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬¤É¤Á¤é¤â99¥Þ¥¤¥ëÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï6·î¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ÇÊ¿¶ÑµåÂ®99.1¥Þ¥¤¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï97¡Á98¥Þ¥¤¥ëÂæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤È¤¤¤¦»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤è¤êÂ®¤¤¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ï¤¿¤À¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇË²õÎÏ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬º£µ¨¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤¸¤¿ºÝ¤ÎVertical Drop¡Ê½Ä¤ÎÍîº¹¡Ë¤Ï13.7¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó34.8¥»¥ó¥Á¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï23Ç¯¤Î15.1¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó38.4¥»¥ó¥Á¡Ë¤«¤é3¥»¥ó¥Á¤Û¤É¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æº£µ¨¤Ï¤è¤ê¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¡Ê¤è¤ê¥Û¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÂçÃ«¤¬µß±ç¤Ë²ó¤ë°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«¤Ê¤éÌò³ä¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌµÁÐ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡É¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤ÎÂè3¾Ï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¢¨¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡ØMLB.com¡Ù¤È¡Ø¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ð¥ó¥È¡Ù¤ò»²¾È
È¬ÌÚÍ·¡Ê¤ä¤®¡¦¤æ¤¦¡Ë¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¸å¡¢Ë¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¥×¥íÌîµå¡¢MLB¡¢NFL¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢MLB¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìîµåµ»ö¡¢¤ª¤è¤Ó¶¥ÇÏµ»ö¤ò¼¹É®Ãæ¡£
