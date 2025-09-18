8回に2試合連発の51号…シュワーバーに2本差

【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に51号ソロを放った。前日は先発登板して5回ノーヒットノーランと好投。2試合連発でアーチをかけるなど、あまりに鮮烈すぎる活躍に米ファンも「オオタニは宇宙人なのか？」と困惑している。

完璧な一発だった。3点リードの8回無死、ヘスス・ルサルドの6球目、甘く入ったスライダーを捉えた。打った瞬間に大谷は歩くのを止めた。打球速度107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）、角度32度の打球に本拠地は大熱狂した。

前日には「1番・投手兼指名打者」として先発のマウンドに上がり、メジャー自己最速101.7マイル（約163.7キロ）を計測するなど、5回無安打無失点の好投を見せた。さらに8回には50号を叩き込み、“リアル二刀流”で圧倒的な活躍。24時間後にまた、漫画のようなパフォーマンスを見せつけた。

米ファンも大谷の活躍に脱帽せざるを得なかったようだ。「このシリーズでなぜ彼がMVPなのかを示している」「オオタニの信じがたいパワー」「ただただ言葉にならない」「本当に非現実的な存在だ」「オオタニは自分で歴史を塗り替えている」と様々な言葉を届けた。（Full-Count編集部）