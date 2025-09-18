高卒の兄が「放送大学」へ入学！「社会人にはコスパがいい」とのことですが、今から大卒になる“メリット”はありますか？ 学費はどれだけかかるのでしょうか？

社会人になってから大学で学び直すのは難しい？

高校卒で社会に出た後に、「やはり大学で学んでおけばよかった」と感じる人は少なくありません。特に社会で実務経験を積む中で、専門知識や学位の必要性を痛感するケースも多いでしょう。しかし、働きながら通学制の大学に通うとなると、時間的・経済的な負担は非常に大きくなります。

通学制大学の授業は、平日昼間に開講されることが一般的で、フルタイム勤務と両立するのは現実的に困難です。さらに、入学金や年間授業料に加え、教材費や交通費も発生するため、金銭的な負担も少なくありません。

こうした理由から、大学進学を望みながら諦めてしまう社会人も多いのが実情です。そこで注目されているのが「放送大学」です。



放送大学は、文部科学省・総務省が所管する通信制大学で、学部は「教養学部教養学科」のみという単科大学です。卒業すると「学士（教養）」の学位を取得できます。大きな特徴は、学習スタイルの柔軟さと学費の安さにあります。

授業は、BSテレビ・ラジオ放送、インターネットで配信され、自宅で学習可能です。また、全国に設置された学習センターでは面接授業や学習相談も受けられるため、通信制でありながら孤立しにくい環境が整っています。

特に社会人にとって大きな魅力が、学費の安さです。全科履修生（大学卒業を目指すコース）の場合、費用は以下の通りです。



・入学料：2万4000円（入学時のみ）

・授業料：1単位あたり6000円

・卒業に必要な124単位分の授業料：74万4000円

→ 合計：76万8000円



一方、私立大学の4年間の平均学費は約474万円、国立大学でも約243万円とされています。つまり放送大学は、国立大学の約3分の1、私立大学の約6分の1という圧倒的なコストパフォーマンスで学士号を取得できるのです。

さらに、在籍可能期間が最長10年と長いため、生活環境に合わせて無理なく学習を続けられる点も安心材料といえるでしょう。



大学卒になるメリットや注意点は？

社会人が放送大学を通じて大学卒業を目指す場合、具体的にどのような利点と注意点があるのでしょうか。

まずメリットとして、就職や転職における選択肢の広がりが挙げられます。求人票には「大学卒以上」と記載されているものが多く、高校卒では応募できない職種や企業も存在します。学位を得ることで応募できる範囲が拡大し、キャリア形成に新たな可能性が広がります。

また、放送大学では心理学、経済学、情報学、教育学、福祉など幅広い分野を体系的に学ぶことが可能です。社会人としての実務経験と結びつけることで、単なる知識にとどまらず、実践に生かせる深い理解や応用力を培うことができます。

資格試験においても、大学卒であることが受験条件となるケースがあるため、挑戦の幅が広がる点も大きな利点です。

一方、デメリットも存在します。学位取得には相応の時間と努力が必要であり、自己管理能力が求められます。仕事や家庭との両立は容易ではなく、途中で挫折してしまう人も少なくありません。また、大学卒業資格を得ても必ずしも収入増や昇進につながるわけではなく、効果は業種や職種によって大きく異なります。

このように、大学卒を目指すことは有益である一方、負担や限界もあるということです。自分の目的や生活状況を踏まえたうえで、無理のない判断をすることが大切です。



まとめ

放送大学は、通常の大学と比べて学費が圧倒的に安く、社会人でも無理なく学べる環境が整っています。大学卒業資格を取得することで、就職・転職・資格取得の幅が広がります。

在籍期間が最長10年と長いため、生活に合わせて学習計画を立てやすいのも大きな魅力です。「学び直したい」という思いを持つ社会人にとって、放送大学は現実的かつ有力な選択肢といえるでしょう。



出典

放送大学ウェブマガジン 放送大学とは

放送大学 学費（授業料、入学料）

文部科学省 私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について

執筆者 : 金田サトシ

FP2級、WEBライター検定3級、情報処理安全確保支援士、ネットワークスペシャリスト