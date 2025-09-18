2試合連発の51号…シュワーバーに2本差

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に2試合連続となる51号ソロを放った。前日は先発登板して5回ノーヒットノーランの好投。登板翌日も衝撃の一発を放ち、米識者は「史上最高のアスリートだ」と脱帽している。

LAが揺れた。3点リードの8回無死、ルサルドの6球目スライダーを捉えた。打った瞬間の確信弾。打球速度107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）、角度32度の打球に本拠地は大熱狂した。

熱狂したのはファンだけではない。大谷マニアとして知られ、「FOXスポーツ」でアナリストを務めるベン・バーランダー氏は直後に自身のX（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイ・オオタニは歴代最高のアスリートだ！」と興奮混じりに投稿した。

前日には5回無安打無失点の圧倒的なピッチングを披露し、8回には50号を叩き込んだ。前人未到の投打二刀流の活躍。バーランダー氏の言葉も、決して過大評価ではないだろう。（Full-Count編集部）