3個目の熱帯低気圧が発生

気象庁によりますと、きょう（18日）未明にウェーク島近海で熱帯低気圧が発生したということです。

熱帯低気圧は、ウェーク島近海をゆっくりと西に進んでいて、中心気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

今後の進路は？

熱帯低気圧の中心は、



きょう（１８日）午後９時にはウェーク島近海

中心気圧は１００８ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートル



あす（１９日）午前９時までには台風になりウェーク島近海

中心気圧は１００２ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（２０日）午前９時には南鳥島近海

中心気圧は１００２ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



２１日午前９時には南鳥島近海

中心気圧は１０００ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



２２日午前９時には南鳥島近海

中心気圧は９９６ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



２３日午前９時には小笠原近海

進路は北北西で速度はゆっくり

中心気圧は９９０ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



の予想となっています。

２個目の熱帯低気圧は？

気象庁によりますと、きのう（17日）正午、フィリピンの東で“台風のたまご”となる「熱帯低気圧b」が発生したということです。



熱帯低気圧bは

きょう（18日）午前9時、

フィリピンの東にあって進路は西北西、

中心気圧は1004ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は15メートル、

最大瞬間風速は23メートル



ということです。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

今後の進路は？

熱帯低気圧はあす（19日）午前9時までには台風になる見込みで



あす（19日）午前9時には

フィリピンの東で進路は北西

中心気圧は１００２ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル、



あさって（20日）午前９時には

フィリピンの東で進路は西北西、

中心気圧は998ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は23メートル、

最大瞬間風速は35メートル、



21日午前９時には、

フィリピンの東で進路は北西、

中心気圧は980ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は30メートル、

最大瞬間風速は45メートル、



22日午前９時には、

フィリピンの東で進路は西、

中心気圧は965ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は40メートル、

最大瞬間風速は55メートル、



23日午前９時には、

バシー海峡、

中心気圧は965ヘクトパスカル、

中心付近の最大瞬間風速は40メートル、

最大瞬間風速は55メートル



が予想されています。

1個目の熱帯低気圧は？

熱帯低気圧aは、

きょう（18日）午前9時、南シナ海にあって、

中心気圧は1006ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は15メートル、

最大瞬間風速は23メートル



となっています。



今後の予想進路は【画像③】の通りです。

今後16日間の各地の予報は【画像④～⑪】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。