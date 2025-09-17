¥É·³½±¤Ã¤¿¡È°Ì´¡É¡ÄÈ½ÌÀ¤·¤¿119Ç¯¤Ö¤êÄÁ»ö¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿5²ó¥Î¡¼¥Î¡¼¢ª¥Ö¥ë¥Ú¥ó¾×·â9¼ºÅÀ
ÂçÃ«¹ßÈÄ¸å¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬9¼ºÅÀ
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 9¡¼6 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ÌÜ¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµö¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬5²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î¹¥Åê¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î9¼ºÅÀ¡£LAµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢119Ç¯¤Ö¤ê¤Î±ê¾å·à¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ®101.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.7¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢5²ó¤Þ¤Ç¤Ëµö¤·¤¿Áö¼Ô¤Ï»Íµå¤Ë¤è¤ë1¿Í¤À¤±¡£5²ó68µå¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯42µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢5Ã¥»°¿¶1»Íµå¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢6²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼Åê¼ê¤¬Âç¸í»»¡£1»à¤·¤«¼è¤ì¤º¤Ë5¼ºÅÀKO¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹Åê¼ê¤¬ÈïÃÆ¤·¤Æ6¼ºÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÀþ¤Ï8²ó¡¢ÂçÃ«¤Î50¹æ¤Ê¤É¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢9²ó¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬ÄËº¨¤Î3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤Þ¤¿¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Âç±ê¾å¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥Ó¥ë¡¦¥·¥§¥¤¥¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬5¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤Æ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬9¼ºÅÀ°Ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ï1906Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤ÎÄÁ»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶þ¿«Åª¤ÊµÏ¿¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë