台湾で行われた俳優で歌手の中島健人のライブ会場で日本人の女性が逮捕されたようだ。台湾メディアの中時新聞網が16日に報じた。

記事によると、14日に新北市新荘の「Zepp New Taipei」で行われた中島の単独ライブの会場で28歳の日本人の女性が逮捕された。女性はチケット購入時の当選確率を上げるために日本国内で台湾の居留証を偽造し、複数のアカウントで申し込みを行いチケットを入手していた。会場で他のファンとトラブルになったことで通報され、駆け付けた警察官が調べたところ、偽造した居留証が発見されたという。

逮捕された女性は中島の熱心ファンとして知られ、会場では10〜15万円で他のファンと（良い席の）チケットの交換を求めるなどしていた。また、何度も他のファンを押しのけるなど主催者の規定に違反する行為を行っていたとのこと。

警察によると、女性は自宅で画像編集ソフトを使って居留証を偽造したと説明。警察官は現場で偽造された居留証1枚とチケット2枚を押収し、女性を派出所に連行した後、文書偽造の疑いで士林地方検察署に送致した。検察官が取り調べを行った後、保釈金なしで釈放された。強制退去などの処分は下されなかったという。（翻訳・編集/北田）