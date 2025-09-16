ガバッと穿くだけでおしゃれ！【GU】40・50代に似合う♡「秋見えパンツ」

「季節の変わり目、そろそろ秋っぽさを取り入れたい……」そんな思いに応えてくれそうなパンツが、【GU（ジーユー）】から登場していました。今回は、シックなチェック柄や秋らしいカラーで、今っぽさを気軽に取り入れられる「秋見えパンツ」をピックアップ。ラクそうな穿き心地ながら、きちんと感もあるデザインで、40・50代にも似合うこと間違いなしかも。今回は、大人女性におすすめの、秋本番まで使えるパンツを旬なコーデと共に紹介します。

秋コーデに馴染むチェックパンツ

【GU】「ワイドスラックス（チェック）」\2,990（税込）

秋らしい装いにぴったりの、グレンチェック柄のパンツ。柄物はコーデに取り入れにくいと感じている人も多いかもしれませんが、こちらはライトグレーの落ち着いた色味で使いやすいはず。クラシカルな雰囲気がありつつも、ワイドストレートでカジュアルコーデにも◎ 公式サイトによると、「ウエストはイージー仕様で調節が簡単にできる」のだそう。男女兼用のゆとりのあるサイズ感で、デイリーに活躍してくれるはず。

スッキリ細見えするクラシカルコーデ

GUスタッフのNatsukiさんは、「タックの入っていないワイドシルエットですっきり細見えする」とコメントを添え、ブラックカーデを合わせたクラシカルなコーデを披露。モノトーンのグレンチェックが大人の落ち着いた雰囲気を演出しています。シンプルなトップスでも、おしゃれに見せてくれるのが嬉しいポイント。マニッシュなコーデなので、柔らかいブラウンのバッグやゴールドカラーのアクセで女性らしさを添えて。

今季はブラウンが狙いめのタック入りワイドパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

すでに持っているという人も多そうなタック入りのワイドパンツは、今季、ブラウンが狙いめ。トレンド継続中のブラウンは、パンツで取り入れておしゃれ感度の高さをアピールしてみて。まだ穿いたことがないというミドル世代は、今季こそ手に取ってみるべきかも。シンプルながら、絶妙なワイドシルエットがボディラインをすっきりと見せてくれ、穿き心地も◎ Tシャツ合わせのカジュアルコーデにも、ブラウスを合わせたきれいめコーデにも活躍するはず。

レッド × ブラウンでおしゃれ先取り

「#40代コーデ」のハッシュタグを付けて、おしゃれなコーデを投稿しているGUスタッフのHirokoさん。2025年秋冬の注目カラーでもある鮮やかなレッドのトップスと、ブラウンのパンツを合わせた、ミドル世代にも似合う最旬コーデを紹介しています。小物をキリリとブラックで統一し、思い切った色合わせがいっそう映えるスタイリングに。暑さが残る日でも、大胆にトレンドカラーを取り入れて、秋の先取りコーデを目指しませんか。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer： M.yabu