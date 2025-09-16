またも勝てなかった。

巨人の田中将大（36）が15日の敵地でのDeNA戦で今季8度目の先発登板。0-0で迎えた五回に2死満塁と初めてピンチを招いたものの、度会の安打性の打球を左翼・丸がダイビングキャッチ。六回にも先頭・筒香の右中間への飛球を中堅・キャベッジがダイビングキャッチと、再三の好守に助けられた。

しかし、この回2死一、二塁から、初球の抜けたスプリットを石上にジャストミートされると、右翼・中山がグラブに当てながら捕球できず。これが適時二塁打となって2点を先制された。「もうあそこは本当、ほとんど真ん中だったんで。もっと低めにしっかりと投げ切りたかった」と悔やんでも後の祭り。結局、この回を投げ切って降板。直球の最速は148キロ、6回で90球を投げて5安打3奪三振2失点の好投も、打線の援護がなく、日米通算200勝は2試合連続でお預けとなった。

前回登板の8月28日の広島戦では、2回6安打5失点で2敗目を喫した。あと1勝が遠く、なかなか勝ち切れない。

通算成績14打数9安打、打率.643と田中将から打ちまくっている広島の菊池涼介（35）が「いい時より勢いがないといえば、そうかもしれないけど、コントロールはいいし、全然悪くないと思います」とこう続ける。

「以前と違うといえば…」

「ただ、以前と違うといえばフォーク。『落ちないから二軍で修正している』と報道されたけど、『落ちないというより、なかなかこない』。チェンジアップみたいな感じできます」

確かに、かつての全盛期は、鋭角的にストンと落ちていたため、面白いように空振りが取れたのだが、今季はストライクからボール球になる低めのスプリットを打者に見極められることが多い。

これまで、田中将復活のカギは、直球のスピード、キレに焦点を当てられることが多かったが、他球団スコアラーはこう言った。

「直球の質が良くないから、決め球のフォークを見切られてしまうのはもちろんある。でも、フォークそのものの質も昔とは明らかに違う。直球と区別がつかないから振っちゃうのに、マー君のはブレーキがかかる。そのため、すぐに察知できて、瞬時にバットが止まるんです」

田中将は「相手のケイもいい投球してたんで。ああいうふうに先に点を取られてしまうと、こういうゲームになってしまう。こっちもチャンスありましたけど、彼が粘って抑えていたので、僕もなんとか粘りたかったなって。もうそこだけ」と悔しそうだった。

阿部監督は試合後、田中将の次回登板について「名古屋で次、中5日でいってもらうので。それだけです」と21日の中日戦（バンテリンドーム）と明言した。残り6試合での次回の登板が、今季ラストチャンスとなりそうだ。

名球会入りの条件である「200勝」を達成するのは田中で最後になるかもしれない。大きな要因として投手の分業制が挙げられるが、完投数と勝ち星の関係とはいったいどのようなものか。完全試合達成者である高橋義正氏がプロ野球の現状を指摘しつつ徹底解説してくれた。

