¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£±£µÆü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤È½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºä¸ý¤ÏÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÇ¯¾å½÷À£Á¤µ¤ó¤ÈÆ±À³¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢£Á¤µ¤ó¤È¸òºÝÃæ¤Ë±ÊÌî¤È¤â¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤½¤í¤½¤í±ÊÌî²ê°ê¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤«¤â¡£ÌµÎà¤Î±ÊÌî²ê°ê¹¥¤¤ÎËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¤Í¡¢²ê°ê¤Á¤ã¤ó°¤Ê¤¤¤è¡£Áá¤¯ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê»Ñ¡¢ËÍ¤é¤Ë¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¡ª¡¡±ÊÌî²ê°ê¡¢¤ªÁ°¡£¤ªÁ°¤¨¤¨¤ï¡¢¤â¤¦¡£¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ç°¤¤Ìò¤·¤È¤±¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤ä¤í¤¦¤«¤é¤Ê¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£