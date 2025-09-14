パヘスの送球ミス招く？ 直前のベッツの動き

【MLB】ドジャース 13ー7 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）

攻撃だけでなく守備にも厳しい意見が飛んだ。ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でジャイアンツと対戦。初回の守備でムーキー・ベッツ内野手が見せた動きに、実況席が苦言を呈する場面があった。

初回無死一二塁、ジャイアンツの攻撃でウィリー・アダメス内野手が中前打を放った。ここで中堅を守るアンディ・パヘス外野手の送球ミスも絡み、無死二、三塁に傷口を広げた。

だが、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況席は、遊撃を守るベッツの動きも緩慢だったと指摘。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「中堅からの送球は、十分に考えられていないように感じました。アンディ・パヘスは『何が起きたんだ』という表情をしています」と語った。

続けてハーシュハイザー氏は「打球は僅かにムーキーの横を通り抜けていきました。ムーキーは打球を止める為に、ダイブすらすることができませんでした」「どんなに強肩でも間に合うことはありませんでした」と述べ、ベッツが捕れる可能性のあった打球を飛び込まなかったと苦言。この回に一挙4失点となり「クレイトン（・カーショー）にとっては、忘れられない初回になってしまいましたね」と皮肉を込めた。（Full-Count編集部）