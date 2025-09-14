ガンダムカードゲーム専門店『ガンハッピー』/ おりづるタワー９周年イベント実施【まとめ記事】
株式会社ハッピー商店は、日本初のガンダムカードゲーム専門店『ガンハッピー』を2025年9月11日（木）13時よりオープンする。オープンに先立ち、9月10日（水）、トモハッピー氏にインタビュー取材を実施した。
おりづるタワーは、オープン9周年を記念し、「ART BORN HIROSHIMA」に所属するアーティストとともに創り上げるアートイベントを開催する。期間中は、アーティストの作品展や参加型アートイベント、オリジナルグッズの販売などを展開。広島から生まれた多彩な表現が重なり合い、来館者にアートの息吹を感じられる機会をお届けする。
■ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダ電機主要店舗にて販売開始！スマートリング「EVERING」
株式会社EVERINGは、スマートリング「EVERING」の取扱いをヨドバシカメラ、ビックカメラおよびヤマダ電機の主要店舗にて開始した。本取扱い開始により、全国の大型家電量販店においてEVERINGを直接手に取って確認できる環境を大幅に拡大した。今後も販売チャネルを広げ、より多くのお客様に、ストレスフリーでスマートな日常を叶える新しいライフスタイルを届けていくとしている。あわせて、2025年9月末からはエディオンの一部店舗での取扱いも予定している。
■【担当者コメントあり】セブン‐イレブン、食欲の秋に満月モチーフのおにぎりやバーガー、麺類、スイーツ
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、2025年10月6日（月）の中秋の名月に向けたお月見をイメージした商品のクライマックスとなる第3弾、計6商品を全国のセブン‐イレブン店舗で9月16日（火）から順次発売する。第3弾は、形状からお月見にぴったりな丸型おむすび「満月オムライスおむすび トマトソース」と「お月見ベーコンエッグおむすび」が登場する。文
■マリオット・インターナショナル、グローバルグループ「ENHYPEN」とのコラボレーションアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE」を発表
マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラムMarriott Bonvoyは、グローバル グループENHYPENとのコラボレーションとして、期間限定のアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE」を日本国内8軒のホテルにて2025年10月1日より提供する。また、本日（2025年9月10日）より予約の受付を開始いたします。「EN-CHANTED BITE」は、ENHYPENのアイコニックな“ヴァンパイア”コンセプトを洗練された形で表現した特別なアフタヌーンティー。ネーミングには、グループ名の “EN-” を取り入れるとともに、ヴァンパイアを象徴する “Bite” と、アフタヌーンティーのように一口サイズのスイーツを楽しむ “ひと口” の意味を重ね合わせた言葉遊びが込められている。
■トモハッピー氏に突撃取材！日本初のガンダムカードゲーム専門店『ガンハッピー』
■HIROSHIMA ORIZURU TOWER × ART BORN HIROSHIMA FLOWER : Art in Bloom ひとつの種が、幾重にもひらく おりづるタワー９周年イベント実施
