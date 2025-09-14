無駄にクオリティ高くて笑った…目印用に購入した100均キーホルダーに思わぬ機能がついてた

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：たまごのカラ付マスコットキーホルダー（ギョロ目とり）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

ダイソーをパトロールしていると、キーホルダー売り場で目に入ったこちらの商品。インパクトのあるギョロ目とぽてっとしたボディが可愛くて、思わずカゴINしてしまいました。

今回ご紹介するのは、その名も『たまごのカラ付マスコットキーホルダー（ギョロ目とり）』。お値段は￥220（税込）です。材質はポリエステルとスチールです。

このつぶらな瞳と、くちばしのバランスが本当に絶妙！このなんとも言えない表情が、いい味を出していますよね。

そして驚いたのが、なんとおしりに付いているたまごの殻が脱げること！プチプラなのに無駄に手が込んでるといいますか…この地味な仕掛けがツボです。

カバンに付けるとこんな感じに。大人のこぶしよりも一回り大きいサイズ感なので、旅行カバンの目印にもおすすめです。

たまごの殻は着せても脱がしても可愛いので、気分やカバンのデザインに合わせて着せ替えを楽しめます。また、殻を履かせた状態でカバンに繋げても、勝手に脱げてこないのが地味に嬉しいポイント。殻がマスコットの足に引っ掛かる設計になっているので、安心してお出かけに連れて行けますよ♪

今回はダイソーの『たまごのカラ付マスコットキーホルダー（ギョロ目とり）』をご紹介しました。

他ではあまり見かけない、面白いデザインのキーホルダーも並ぶダイソー。攻めたデザインのアイテムでも、気軽に楽しめる価格が魅力です。クオリティの高いマスコットをお安く楽しめるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。