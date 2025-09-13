世界選手権を終えて対面

今月世界選手権を終えたバレーボール女子日本代表の主将・石川真佑と、フルート奏者でモデルのCocomiが再会を果たした。

石川とキャップをかぶり、肩を並べて笑顔のCocomi。写真とともにインスタグラムに「まゆここ、やっと再会！」と投稿。「に、似てきた!?」とも記した。

2人の交流が明らかになったのは昨年。男子のネーションズリーグ（VNL）福岡大会を、Cocomiが現地で観戦する姿が話題となった。中継にもその姿が映り、自身のインスタグラムで「VNL福岡ラウンド女子も見に行きましたか？」というフォロワーからの問いに「当たり前に行ってますよ！！ 推し＆相棒がいるんで」と打ち明け、「MAYU ISHIKAWA 4」と書かれた日の丸を持った写真も掲載していた。

さらに石川との出会いをフォロワーから問われると「奇跡のDM」と告白。「当初はまゆはイタリアいたんで遠距離恋愛してました」と記し、「初めて電話した時」というLINEのトーク画面も公開していた。

今回、Cocomiは自身のインスタグラムのストーリー機能で「お疲れさまでした」記されたプレートの写真も公開。石川を労ったと見られる。石川もこれを引用し「やっと会えたっっウレシイ」と反応していた。

石川は主将として世界バレーで日本をけん引。惜しくもメダルに届かず4位だったものの、大会のベストアウトサイドヒッターに選出される活躍ぶりだった。



（THE ANSWER編集部）