¥ë¡¼¥¹¤ò¡Ö·Ú»ë¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡¡¥¨·³»þÂå¤ÎÆ±Î½¤¬¶¯Ä´¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤±¤¿¡È»Ë¾åºÇ¹â¡É¤Î¾Î¹æ
2022Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡Ö¤Þ¤º¥ª¥ª¥¿¥Ë¡×
¡¡2022Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼Jr.¤¬¡¢Åö»þÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë½Ð±é¤·¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤¿ºÍÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2022Ç¯¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ15¾¡¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤Æ157»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.273¡¢34ËÜÎÝÂÇ¡¢95ÂÇÅÀ¡¢OPS.875¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£MLB»Ë¾å½é¤ÎÆ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¡õµ¬ÄêÅêµå²ó¤Î¥À¥Ö¥ëÃ£À®¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤è¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¡ÊºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ë¤È¡Ë¤Þ¤º¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÂ¾¤ÎÁ´°÷¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î°Õ¸«¤«¤Ê¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈà¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎºÍÇ½¡©¡¡Yes.¡¡ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¡©¡¡Yes.¡¡ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡©¡¡»þ¡¹ÅÐÈÄ¤¹¤ëDH¤ÎÁª¼ê¤Ç¤ÏNo¤À¡×¡Ö»¿À®¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡×¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÅª³Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë