ABEMA¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡ÖSUPER 5 WEEKS¡×³«ºÅ·èÄê¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎMLB¤Ê¤É¤òÇÛ¿®
½é½µ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹vs¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3Ï¢Àï¤òÃæ·Ñ
¡¡¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢9·î14Æü¤«¤é10·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î5½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢MLB¤äÂçÁêËÐ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡ÖABEMA SPORTS SUPER 5 WEEKS¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖSUPER 5 WEEKS¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢ÂçÁêËÐ9·î¾ì½ê¡¢8·î¤Ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤òÃæ¿´¤ËÊÔÀ®¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ãæ·Ñ¥Æ¥í¥Ã¥×¤ä´ë²è¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢½é¿´¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë¹©É×¤ò»Ü¤·¤¿¡ÖABEMA SPORTS¥¹¡¼¥Ñ¡¼LIVE¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½é½µ¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î3Åê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î3Ï¢Àï¡¢ÂçÁêËÐ9·î¾ì½ê¤ÎÃæÆü¤Þ¤Ç¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï9·î15Æü¤ËÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MGÂÐ¿û¸¶Í³Àª¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¢21Æü¤Ë¤ÏÆ²°ÂÎ§¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÂÐ¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡º£¸å¤âÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ABEMA¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¿ï»þ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë