ソフトバンクでスキルコーチ…菊池タクト氏が伝授する「ランニングスロー」

基本に忠実なプレーでアウトを奪うことも重要だが、アウトかセーフか間一髪のタイミングになりそうな場合は、ワンランク上のスキルが求められる。その1つが「ランニングスロー」だ。米国でコーチングを学び、現在はソフトバンクでスキルコーチを務める菊池タクトさんが、その極意を紹介している。

ランニングスローの最大の利点を、菊池さんは「一塁までのスローイングの時間が早くなるのでアウトになりやすい」と説明。ゴロを捕球してからステップを踏んでスローイング姿勢をとると、ごくわずかの差でセーフになってしまう場合もある。ランニングスローを習得すれば、試合の流れを大きく変える武器になる。

練習では、低い位置でボールをキャッチした状態からスタートする。右投げなら左足を前にして捕球体勢をとり、ボールを握り替えてテークバック（手を外に離す）を作る。次に軸足の右足で踏み込むと同時に、足を支点にして体を回転させながらアンダーハンドで投げる。

「肘先やリスト（手首）だけのスローイングだと、低いところで腕を振るのが難しい」と菊池さんは指摘。重要なのは「胸から腕を後ろに引っ張っていく動作」と「テークバックを頭の後ろ側で作る動作」だと強調する。これらの動作を覚えてしまえば、小学生からでも使えるスキルの1つになる。

「胸を使うことができれば、多少握りが悪くても、手のひらを使ってボールを投げられるメリットがあります」

実戦で使うには反復練習が不可欠。ノックの前やキャッチボールの合間などに、まずは遊び感覚で10球程度続けることでも習得の速度は早まる。瞬時の判断が求められる実戦で自然と技術が発揮できるよう、地道な練習を続けることが上達の鍵となる。（First-Pitch編集部）