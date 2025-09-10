Image: Apple

iPhone 17 ProとiPhone 16 Pro、何が変わった？ どこが良くなった？ 全体を一気に見てみましょうか。

性能の源となるSoCはA19 Proに

iPhone 17 ProのA19 Proは、iPhone 16 ProのA18 Proと同じく3nmのプロセッサーで、第三世代の3nmプロセスルールで作られたとのこと。最新最強の3nm、と言い換えてもいいかも。

6コアCPU、6コアGPU、16コアNeural Engineとコア数も同じだけど、GPUにNeural Acceleratorが入った結果、アップルいわく40％もポテンシャルがアップしたそうですよ。ちょっ速なiPhoneがほしいというなら、この時点で買い。

なおiPhone AirにもA19 Proが搭載されますが、あっちは6コアCPU/5コアGPUなんですよね。

長時間、劇的性能を引き出すベイパーチャンバーを搭載

高性能なプロセッサーを使うということは、そこで生まれた熱をどう処理するかもポイントになります。

iPhone 17 Proはついにといいますか、ベイパーチャンバーを用いた冷却システムを採用。アルミニウムUnibodyに熱を伝えることで効率よくプロセッサを冷やします。

うれしいのは、手でもったときの快適さを保ってくれるというところ。iPhone 16 Proでゲームをすると、「うわ、アッツ」とボディから気になる熱さを感じたからなー。

Image: Apple

ディスプレイサイズやSuper Retina XDRディスプレイ﻿/ProMotionテクノロジーといった技術部分は同じだけど、輝度のピークが2,000→3,000ニトになりました。太陽の下で使ったときの画面のみやすさ、アップですね。

やったー！メモリが12GBになったよ！

公式情報ではありませんが、MacRumorsの調べによればメモリが12GBになったそうです。動画編集アプリとか美麗グラフィックのゲームとか、メモリを消費しまくるアプリを使う方には朗報すぎる。

アウトカメラは全部4800万画素センサーに

Image: Apple

メ﻿イ﻿ンも超広角も望﻿遠も、すべてが4800万画素センサーになりました。iPhone 16 Proは望遠が1200万画素だったのよね。

光学ズームオプションは最大5倍→最大8倍となったけど、まーこれはクロップによるもの、だろうね。ズームレンズ機構を入れているとは言ってないもんね。

プロクリエイターが喜ぶProRes RAW

Image: Apple

新たにサポートした動画フォーマットも実は凄い。ProRes RAWでの録画はスマホ初ではないでしょうか。Log 2や、複数カメラの映像を正しく同期してくれるGenlockにも対応しました。

今まで対応していたDolby Vision HDRやProRes Log録画も、凄いものだったんだけどね。一段と進化したといえます。

インカメラがおもしろい。正方形センサーだって

自撮りするときに、縦にしたり横に持ち替えたりする必要がなくなりました。1800万画素のセンターフレームフロントカメラはセンサーのカタチが正方形。だから縦に持ったまま、縦長写真も正方形写真も横長写真も美しく撮れるんです。

重さはちびっとアップしたけどバッテリーライフが伸びたからOK

iPhone 16 Proの199gから、206gに増量しました。まあ誤差みたいなものですよね。

この理由はフレーム＆ケースがチタニウムからアルミになったから？と思ったけど、Unibodyなんだよね。収めるパーツに合わせた形状にできるUnibodyのメリットを活かし、バッテリー容量が増えたらしく、最大27時間のビデオ再﻿生（iPhone 16 Pro）から、最大33時間のビデオ再﻿生（iPhone 17 Pro）になりました。大歓迎でしょ。

Source: Apple