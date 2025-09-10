【天気】島根と鳥取に線状降水帯発生の恐れ 日本海側中心に危険な大雨の見込み
10日（水）は島根県と鳥取県に線状降水帯が発生する恐れがあります。日本海側を中心に危険な大雨になる見込みです。
＜10日（水）の天気＞
日本海沿岸に延びる秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込み、前線周辺で雨雲が発達しています。午前中は長崎県南部と熊本県天草・芦北地方で線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続きました。まだ、しばらくは土砂災害などに警戒が必要です。
この後、昼過ぎにかけては島根県と鳥取県で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。夕方〜夜は北陸で、夜〜翌朝には東北でも大雨になる見込みです。また、西日本の太平洋側でも断続的に雨が強まっていて、午後は関東や東海も雨や雷雨になりそうです。局地的な大雨に注意してください。
●予想24時間降水量（11日昼まで、多い所）
九州南部 180ミリ
中国 120ミリ
関東甲信、北陸、九州北部 100ミリ
線状降水帯が発生した場合には、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。大雨災害の発生に厳重に警戒してください。
＜予想最高気温（前日差）＞
雨が降るため、前日より低くなるところが多いでしょう。それでも東日本や西日本は30℃以上のところがほとんどで、蒸し暑くなりそうです。
札幌 28℃（+2）
仙台 27℃（-2）
新潟 30℃（±0）
東京 33℃（±0）
名古屋 34℃（-2）
大阪 35℃（-1）
鳥取 30℃（-4）
高知 32℃（-2）
福岡 29℃（-5）
＜週間予報＞
■西日本・沖縄
11日（木）にかけて、広く雨になりそうです。12日（金）は日本海側を中心に晴れますが、3連休は再び曇りや雨のところが多くなる見込みです。沖縄は晴れる日が多いでしょう。
■北日本・東日本東北では11日（木）の朝にかけて雨が強まり、北海道北部でも朝のうち大雨になる恐れがあります。北海道と東北北部では14日（日）も低気圧の影響で荒れた天気に警戒が必要です。関東や東海は、ぐずついた天気が続きますが、3連休後半は日差しが戻り、暑さがぶり返しそうです。