10日（水）は島根県と鳥取県に線状降水帯が発生する恐れがあります。日本海側を中心に危険な大雨になる見込みです。

＜10日（水）の天気＞

日本海沿岸に延びる秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込み、前線周辺で雨雲が発達しています。午前中は長崎県南部と熊本県天草・芦北地方で線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続きました。まだ、しばらくは土砂災害などに警戒が必要です。

この後、昼過ぎにかけては島根県と鳥取県で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。夕方〜夜は北陸で、夜〜翌朝には東北でも大雨になる見込みです。また、西日本の太平洋側でも断続的に雨が強まっていて、午後は関東や東海も雨や雷雨になりそうです。局地的な大雨に注意してください。

●予想24時間降水量（11日昼まで、多い所）

九州南部 180ミリ

中国 120ミリ

関東甲信、北陸、九州北部 100ミリ

線状降水帯が発生した場合には、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。大雨災害の発生に厳重に警戒してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

雨が降るため、前日より低くなるところが多いでしょう。それでも東日本や西日本は30℃以上のところがほとんどで、蒸し暑くなりそうです。

札幌 28℃（+2）

仙台 27℃（-2）

新潟 30℃（±0）

東京 33℃（±0）

名古屋 34℃（-2）

大阪 35℃（-1）

鳥取 30℃（-4）

高知 32℃（-2）

福岡 29℃（-5）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

11日（木）にかけて、広く雨になりそうです。12日（金）は日本海側を中心に晴れますが、3連休は再び曇りや雨のところが多くなる見込みです。沖縄は晴れる日が多いでしょう。

■北日本・東日本