【スキマバイトがヤバすぎる】「床にこぼれた酒を舐める老人」「吸い殻を集めて吸い始めるオジサン」…！アラ還・女性ライターが見た「底辺中高年」の現実

今や国民的副業になりつつある「スキマバイト」。「タイミー」や「シェアフル」などが有名だが、一般的な人材派遣会社が斡旋する例も増えている。

バイトと言えば若者のイメージがあるが、「スキマバイト」の場合は中高年の利用者も多いという。はたして、現場に来ているのはどんな人々なのか――。夫婦関係や介護問題について取材をする傍ら、「スキマバイト」のヘビーユーザーでもある熟女ライターが自らの体験談をレポートする。

簡単に「ディープな人間ドラマ」が見られる

「ちょっとした空き時間などを使って働ける」という利便性はもとより、当日、もしくは翌日に給料が支払われるというシステムは、「収入がとことん不安定」なライター業を生業としている私（アラ還）には有難いことこの上なく、2年近く前からお世話になっている。

利用方法はアプリをダウンロードして、個人情報や身分証明書（免許証）などの画像を登録し、働きたい地域や業種などをリクエストするだけ。そうするとリクエストに見合った求人が送られてくるので、そこで条件にあった案件に応募すれば良い。

「アルバイト」という意味合いから、若い人ばかりなのかと思っていたが、実際現場に行くと中高年ばかりだった。中には介護が必要そうな高齢者もいる。「ダブルワーク」「トリプルワーク」という人も珍しくなく、「非正規雇用が蔓延する」日本の労働者の追いつめられた状況（他人事ではない）を垣間見ることができた。

「即時対応」かつ未経験者でも可能な案件だと工場・物流系が多く、私は主に「軽作業」と呼ばれるものに就業していたのだが、そこには普段なかなかお目にかかれないディープな人間ドラマがあった。そんなスキマバイトの体験をリポートする。

恐怖の「酒舐めオジサン」

・物流会社での「ギフト商品の梱包・出荷」作業

扱う商品のほとんどがアルコール類で、ビン類や缶類の詰め合わせが多かった（「軽い品物ばかりです」という求人はウソだった）。

梱包が終わり、ベルトコンベアから流れて来た商品をカートに積み込むという作業をしていた私は、うっかり手を滑らせて日本酒の入った箱を割ってしまう。

慌てて拾い上げようとしたとき、衝撃の場面を目撃した。

70歳は超えているだろうと思われる男性がおもむろに近づいて来て、「もったいねえなあ」と言いながら、床にこぼれ出した日本酒を舐め始めたのである。まるで「行燈の油を舐める化け猫」のようにピチャピチャと舌を鳴らす姿には驚愕した。

周囲にいた社員もそのショッキングな光景に声を出せず、ただ見守るだけ。男性は床をキレイに舐め終わると、満足気な顔で自分の仕事へと戻っていった。

・物流会社でのピッキング作業

ピッキングとは、リストを見ながら商品を集めることである。二人一組で作業をすることになり、私は40歳前後と思われる男性と組むことになった。

キャラクターのトレーナーを着て「痛バッグ（＊推しキャラでデコレーションしたオタク御用達のカバン）」を持った、いかにも「オタク」風のこの男性、なんと胸ポケットにもアニメのフィギュアを忍ばせている。

「●●ちゃん、もうすぐ終わるからね」「ポケットの中、苦しくない？大丈夫？」などと声をかけていた。まるで恋人に話しかけるようだ。

この日は珍しく若い女性もいたが、彼女も彼女で、3時間ずっと泣きながら作業していたのが印象的だった。

社員に罵倒される日々

・加工食品工場での段ボール積み上げ作業

加工食品の工場の庭で、ひたすら段ボールをつぶして積み上げる作業（「空調の効いた工場での楽な作業です」という求人はウソだった）。力仕事のせいか男性が多めだ。

そのうちの一人、「昼飯は車の中で食うわ」と言っていた30歳前後の男性が、お昼の休憩時間が終わっても戻って来ない。

バイト仲間と一緒に様子を見に行ったところ、その男性は車の中で寝落ちしていたらしい。片方の手にはスマホを持ち、もう片方はズリおろしたズボンの中……。スマホから流れていたのはアダルト動画だった。バイト仲間たちとともに、そっとその場を離れたのは言うまでもない。

・食品会社でお菓子の箱詰め作業

一緒に入ったスキマバイト仲間の40歳前後の女性は、不器用を絵にかいたような人だった。作業が遅いうえに何回教わってもやり方を覚えられない。仕上がりも雑なため、常勤のパートさんが常にやり直しをしていた（あきらかに二度手間）。

さらにこの女性、箱詰めが終わった商品をカートで運んでいる時にふらつき、カートごと転倒してしまった。菓子折り200個をパーにして社員を青ざめさせただけでは終わらず、足首をひねったことを「これって労災ですよね！？」と騒ぎ出した。

結局そのまま早退したが、現場の常勤パートや社員からは「二度と来るな」の大合唱。私はその様子に「慣れない仕事をやってるんだからしょうがないじゃない」と反感を持ったが、確かにスキマバイトを頼まなければならないくらい忙しい現場で足を引っ張られては迷惑でしかない。別の現場での話だが、ミスをした高齢男性が孫世代の社員に「いないよりマシだと思ったのに、これじゃいないほうがマシだよ！ ねえ、おっさん、聞いてる？！」と罵倒されていたことがあった。ちなみに、スキマバイトのスタッフは社員から名前を呼ばれることはなく、「スキマ」や「タイミー！（タイミーから来てなくても）」と呼ばれることがほとんだ。

・運送会社の仕分け作業

休憩中に喫煙所でタバコを吸っていたら、高齢男性が灰皿から吸い殻を集めて吸っていた。「最近は紙巻き（タバコ）が少ねえな」と言いながら、その人は加熱式タバコの吸い殻にも火を付けて「何の味もしねえじゃねえか」と文句を言いながら何本も吸っていた。

他人の属性をあれこれ語れる身分ではないが、このように、スキマバイトに行くとさまざまな人間模様を目にする。貧困層の拡大が取り沙汰されて始めているが、スキマバイトに集まる人々はそんな日本の現状を切り取っているようにも感じる。

