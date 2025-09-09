BABYMONSTER、YouTube登録者数1000万人突破！K-POPガールズグループ史上最速の新記録

BABYMONSTERの公式YouTubeチャンネル登録者数が1000万人を突破し、K-POPガールズグループ史上最速の新記録を打ち立てた

【空港写真】BABYMONSTER、誰もが振り返る圧倒的オーラ

所属事務所YGエンターテインメントは9月9日、BABYMONSTERの公式YouTubeチャンネル登録者数が同日午後1時16分ごろに1000万人を突破したと発表した。これは2024年4月1日の公式デビューからわずか1年5か月での達成であり、デビュー日基準でK-POPガールズグループ史上最速の記録となる。

これによりBABYMONSTERは、K-POPガールズグループの中で登録者数が3番目に多いグループとなった。デビュー2年目に突入したばかりの新人グループとしては極めて異例の成果であり、世界音楽市場の中心であるYouTubeにおける影響力と、グローバルファンダムの急速な拡大を如実に示している。

特筆すべきは、現在は本格的なアルバム活動を行っていないにもかかわらず、継続的な話題性によって新規登録者を獲得してきた点だ。さらに、9月5日に公開された初のリアリティコンテンツ『BAEMON HOUSE』が大きな追い風となり、チャンネルの成長は一層加速している。

YouTubeでの存在感は登録者数だけでなく再生数にも現れている。これまでに1億回再生を超えた動画は11本にのぼり、累計再生回数は54億回を突破。MVはもちろん、パフォーマンス映像やビハインド映像に至るまで、いずれも数百万から数千万回再生を記録し“次世代YouTubeクイーン”としての地位を固めている。

なお、BABYMONSTERは10月10日に2ndミニアルバムをリリースする。タイトル曲『WE GO UP』をはじめ、『PSYCHO』『SUPA DUPA LUV』『WILD』の全4曲が収録される。特に『WE GO UP』は、“さらに高みを目指して飛翔する”という決意を込めたHIPHOPベースの力強い楽曲で、グローバルファンからの熱い反響が期待される。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。