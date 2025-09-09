待ってた！ 待ってたァーーーーッ！【マクドナルド】うさぎパケも可愛い♡「新作バーガー」

今年も【マクドナルド】に「月見バーガー」の季節がやってきました！ 年に一度、この時期だけの限定バーガーには根強いファンも多く、この時期を心待ちにしていた人も多いのでは？ 今回の月見シリーズには、定番2種に加えて新作も登場。そこで今回は、月見シリーズの「新作バーガー」をリポートします。

パッケージには満月を眺めるうさぎの姿

今年の新作バーガーは「とろ旨すき焼き月見」。最も大きな特徴は、このバーガーの味の決め手であるすき焼きフィリングです。公式サイトによると「牛肉や野菜の旨みと、溶き卵にすき焼きをくぐらせたようなまろやかな味わい」なんだとか。とろ旨 × すき焼きというリッチなバーガーが楽しめます。

じつはバンズも特別仕様

「とろ旨すき焼き月見」では、すき焼きフィリングだけでなくバンズにもこだわりが。すき焼きフィリングに合わせ、バンズはバター風味のふわもち食感に。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「バンズもすき焼きフィリングもやや甘めの味付け」とのことなので、大人にも子どもにも好まれる味になっていそう。

毎年好評の【マクドナルド】の月見シリーズ。バーガーはどれも10月下旬まで販売予定なので、全種類コンプリートもできそうです。今回の「新作バーガー」は、すき焼きをテーマにした贅沢感のあるバーガーになっているので、ぜひ一度味わってみて。

