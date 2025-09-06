ピッチへの到達リスクを考慮、見直しが必要と判断。神戸が応援フラッグ運用ルールで新たな案内。定義をより明確に

ピッチへの到達リスクを考慮、見直しが必要と判断。神戸が応援フラッグ運用ルールで新たな案内。定義をより明確に