ステータスを求め、豪華な設備がある住まいで暮らしたいと考える富裕層の高齢者にとって、昨今の「高級老人ホーム」は理想の老後を送るための新たな選択肢となっているようだ。

「老人ホーム」と聞くと、認知症が進んだり、身体に不自由が増えた高齢者が入居する場所だと考える人は多いだろう。介護や施設選びのアドバイスを行う株式会社プランドゥ代表取締役の脇俊介氏（介護総合情報サイト『MY介護の広場 老人ホームを探す』統括マネジャー）は「最近では、健康で自立した生活が可能な比較的若い高齢者も、積極的に老人ホームへの入居を検討するケースが目立つようになった。そんな方々から人気なのが“高級老人ホーム”です」と語る。

前編記事では脇氏に「高級老人ホーム」の落とし穴、施設選びのポイントについて話を聞いた。【前後編の前編】

「相談者のなかには、60代半ばほどの比較的若い層もいます。高級老人ホームは、自立した生活が可能な元気な高齢者を入居者として想定しています。健康さえ保てていれば、80代、90代で入居を検討する相談者もいますね。

年齢が若ければ若いほど前払い金は高くなる傾向にありますが、希望者の多くは経営者や大企業の役員を務めていた人が多く、『いくらかかってもいい』と思えるほど資産は潤沢です。金銭面での問題はないのでしょう。なかには現役で仕事を続けている人もいます」（脇氏）

なぜ健康面で問題がないのに、高級老人ホームへと移り住むのか。その理由は多岐にわたるが、防犯意識の高まりも一つの要因だ。近ごろ、戸建てに住む高齢者を狙った闇バイトなどの犯罪が増加している。この点において、特にセキュリティが強固な高級老人ホームへの入居は、理にかなった選択といえるだろう。

高級老人ホームが「住み心地の悪い空間」に転じるとき

入居には、さまざまなきっかけがあるという。例えば、子どもが親の安全を心配し、入居を勧めるケース。また、妻に先立たれた男性が、慣れない家事からの解放を求めて入居することもあるだろう。一方、女性の場合は、長年の家事負担を軽減したいという理由で入居を決める人、孤立を避けて新たなコミュニティを築きたいと考える人もいる。

前出・脇氏は、ある70代男性のケースを例に挙げ、高級老人ホームが時に「住み心地の悪い空間」に転じる過程を明かす。

「その男性は奥さんに先立たれて一人暮らしをされていました。持病があったことから“子どもたちに迷惑をかけたくない”という思いで、元気なうちから入れる施設を探していました。私が紹介したのは、開設から30年ほどが経過した、約300人規模で活気のある高級老人ホーム。入居金は約5000万円と高額でしたが、資産に余裕のあった男性は迷わず入居を決めました」

人付き合いが好きなこの男性は、当初、施設内でサークル活動などを満喫していた。しかし、長年、暮らしてきた入居者たちのあいだには強固な人間関係がすでに完成されており、思うように馴染めなかったという。

「男性は仕切りたがる人や経歴自慢をする人々に囲まれ、次第に疲弊していきました。周囲に合わせがちな性格もあって“ちょっとしんどい”と、再び相談しにきました。最終的に男性は別の施設へ移ったが、支払った入居金のうち、初期償却分の30％にあたる約1500万円は戻ってきませんでした」（脇氏）

老後の経済的不安はないとはいえ、このように高額な資金が戻ってこない事態は、入居者にとって大きな損失となる。入居一時金は、入居後すぐに退去した場合、初期償却分として10〜30%が返還されないケースが多い。残りの金額も、償却期間に応じて返還額が変動するため、短期間での退去は金銭的なリスクを伴うのだ。

「高級老人ホーム」の落とし穴

そもそも、共同生活の場では食事テーブルでの席順など、最低限のコミュニティは自然と形成されるものだ。たとえ高級老人ホームであっても、基本的には隣に入居者がいて、隣人とのコミュニケーションも最低限求められる。脇氏によると、社会的に成功した経営者が、入居後も特別扱いを求め、しかし実際には入居者のうちのひとりとして扱われることに、ギャップを感じるケースも少なくないという。脇氏が続ける。

「年を重ねると、人はわがままになりやすい傾向があります。特に施設側からよく聞くのは、代々続く地主など資産家の方々はトラブルを起こすケースが少ないものの、一代で経営者になったり、投資などでいきなり裕福になった人などは、わがままになりやすいようです。施設に対する要求も過剰で、トラブルを起こしやすい傾向にあるようです」

いくら高級老人ホームであろうと、周囲にあわせる協調性は最低限求められる。自分だけがわがままを言い続けることはできないだろう。

「ほかにも大浴場、ダイニング、シアタールームなど、共用スペースを利用する際には、他の入居者との接触があります。そのため、最低限のルールやマナーは遵守しなければなりません。自室にいれば自身の空間で完結できますが、共用スペースを利用しようとすると、他の入居者との様々なコミュニケーションが必要になります。

いまは元気であっても、最期を看取る人がいないという不安を抱えていたり、家族がいても他人に看てもらいたいと望んだりする人もいます。

ですが、生活しているうちに、そうした当初の思いを忘れてしまうんです。誰しも老いが来るため、同じ施設内で認知症になる人も出てきます。その際、『そのような人と一緒にしてほしくない』といった感情を抱く入居者も少なくありません。

これもまた、ある意味で自分を特別扱いしている感情の発露と言えるでしょう」（脇氏）

思い込みが失敗につながる

脇氏は高級老人ホームへの入居金についても指摘する。将来設計をせずに「これくらいならいけるだろう」と安易に入居してしまう人もいるため、介護が必要になったときに追加費用が発生し、資金が足りなくなってしまうケースも少なくないという。こうした失敗を避けるため、脇氏は施設選びの重要なポイントを挙げる。

「まずは、自分の身の丈に合った施設を選ぶことです。特にタワマン型など高級老人ホームでは見栄で入居する人もいる。金銭的に無理をせず、自身のライフスタイルや価値観に合った施設を選ぶことが肝要です。

そして徹底した情報収集も大切です。パンフレットの情報だけでなく、入居者の雰囲気やスタッフの日常的な対応といった“ソフト面”を細かく確認する必要があります。施設によってはお試し入居もできるので、活用してみましょう。“これしかない”と思い込んで失敗するケースも少なくないのです。

あとは、一人で入居を決めないことです。“施設側は良いことしか言わないもの”と心に留め、家族や専門家など第三者の客観的な意見を取り入れましょう」

後編では昨今、増加傾向にあるというタワマン型の老人ホームについて、専門家の意見を聞きながら、市場の現状や構造的な課題について深掘りしている。

【プロフィール】

脇俊介（わき・しゅんすけ）／株式会社プランドゥ 代表取締役・MY介護の広場 老人ホームを探す 統括マネジャー。2004年にグループ会社の株式会社パセリに入社。営業部門にて「スクール検索サイト BrushUP学び」のコンサルティング営業を担当後、制作ディレクター、グループマネジャーを歴任。2014年からは新事業部「メディケア事業部」のマネジャーとして、明治安田システム・テクノロジー株式会社との業務提携をおこない、介護施設WEB検索コンテンツ「MY介護の広場 老人ホームを探す」サービスを開始。2024年1月より株式会社プランドゥ代表取締役に就任。社長業と兼任し、入居相談員としても相談者をサポート。介護職員初任者研修の資格を有し、介護や施設選びのポイントについてアドバイスをおこない、近年は老人ホームに関する講演活動も精力的に取り組んでいる。

