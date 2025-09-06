見取り図・リリー、“熱愛報道”認める 裏側を共演者が暴露 矢田亜希子「『どうなの？本当なの？』って聞いたら…」
お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が、6日放送の『夜明けのラヴィット！』（毎週土曜 前5：45）に出演。一部週刊誌で報じられていた熱愛についてイジられた。
【写真】“まるで別人！？”金髪ネイル姿の見取り図リリー
今週の『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）を凝縮して放送する同番組。リリーは、水曜放送回に出演した際、オープニングトークや『マリオカート』対決で“熱愛レーサー”とテロップが出るなど、終始イジられた。
『夜明けのラヴィット！』では、この日の放送終了後のアフタートークも展開。櫻坂46・大園玲が、「こんなに公の場で、みんなで“恋バナ”するの初めてで…教室を思い出しました」と話を振ると、MCの麒麟・川島明が「1人見つかったらあんなに叩かれるんですね」「別にそんなに悪いことした訳じゃないから、何も言えなかったですけど、あんなにテロップで大イジられするとは」とコメント。
するとリリーは「川島さん、あれ記事を本当だと思ってるんですか？」と大立ち回り。川島は「後ろはわからないですけど、そう出て否定もされていなかったんで…」と返答すると、リリーは「あれ全部嘘で、本当は365人女います」と大ボケ。「毎日変えてるんで、あの日はたまたまあの子で、だから記者に言いたいんですけど、『来い、いつでも違う女見せてやるから』」と宣戦布告。リリーは続けて、「その中で1日、矢田（亜希子）さんも入ってます」といい、「（矢田さんは）12月の終わりなんで（その頃に来い）」と、週刊誌記者を挑発した。
ところがここから、この“熱愛報道"の裏側を共演者が次々に暴露。矢田は「そんなこと言ってるけど、『どうなの？本当なの？』って聞いたら、『あっ、はい』って（笑）」と先陣を切ると、リリーはタジタジに。それでも「俺はそんな真面目じゃねーぞ」と悪態をつくリリーに、川島が「確かに『LOVE IT! ROCK（ラヴィット!ロック） 2025』の日に楽屋来て、『兄さん、（週刊誌に）撮られたけど、どうしたらいいですか？』って（笑）」と暴露。川島が「言ってたけど、そんなわけないから、あれも嘘ですよね？」というと、リリーは「嘘です」と断言。「あんなん、嘘だよ！来いよ」と再び週刊誌を挑発した。
すると、MCのTBS・田村真子アナウンサーが「私にも『LOVE IT! ROCK（ラヴィット!ロック） 2025』の日に『相手アナウンサーなんだけど、怒られたりするのかな？』って…」と、とどめの暴露。リリーは「一番聞きたかった、田村さんに」と本音を交えつつも、川島に「というのも嘘ですよね？」と言われると「それも全部嘘」と言い切っていた。
