ピクサーが手がける大人気アニメ映画『トイ・ストーリー』の主人公で、カウボーイ人形のウッディ。そのフィギュアのおもちゃの画像がX（旧ツイッター）で話題になっている。【写真】「泣きました」感動の声が殺到した『トイ・ストーリー』玩具の“注意書き”トイ・ストーリーの“細かい作り込み”ケースに印刷された対象年齢欄には《3才〜子どもだったすべての人》と書かれている。写真が投稿されると、リプライでは「ディ