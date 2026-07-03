◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年7月2日ロサンゼルス）ドジャースは2日（日本時間3日）、本拠ドジャースタジアムでのパドレス戦で「ワンピースナイト」を開催。来場者に配布された限定グッズが早速、高額転売された。日本発の大ヒット漫画・アニメ「ONEPIECE」とのコラボレーションは昨年に続き2回目。来場者には麦わら帽子とルフィがドジャースユニホームを着たオリジナルトレーディングカードが配布された