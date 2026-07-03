北海道・滝川警察署は2026年7月2日、建造物侵入窃盗の疑いで、網走市の漁師の男（26）を逮捕しました。男は、2026年2月25日午前8時20分ごろから午後3時半ごろまでの間、滝川市西町の滝川西高校の敷地内にある硬式野球部の部室兼練習場に侵入し、現金2000円や財布、グローブ、ウインドブレーカーなど11点（時価合計約8万4580円相当）を盗んだ疑いが持たれています。滝川西高校硬式野球部は春・夏あわせて4回、