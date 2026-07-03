夏休みを間近に控え、テーマパークでのレジャーを計画している人も多いはず。せっかくなら、人気のパークに足を運んで、とことん楽しい思い出にしたいもの。というわけで、20代〜50代の男女500人に聞きました。行ってよかったテーマパークはどこですか？【結果一覧】「よかったテーマパーク」1位は“クオリティーが圧倒的”圧倒的に精巧な街作りが魅力5位はハウステンボス（長崎県）。「きれいな景色で非日常を味わえる」（福