横浜市議会のベテラン議員が、視察先のホテルで同僚の女性市議にわいせつな行為をしたとして書類送検されたことが分かった。被害相談を受けた警察が捜査を進めたもので、市議会副議長も務めた経歴を持つ議員による不祥事に波紋が広がっている。35年間活動するベテラン議員の「不同意わいせつ疑い」神奈川・横浜市で、同僚の女性議員に対する不同意わいせつの疑いで、横浜市議会のベテラン議員が書類送検されたことがわかった。書類