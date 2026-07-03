主演級女優の歌唱力にネットは驚きに包まれた。フジテレビ系で１日に放送された音楽特番「２０２６ＦＮＳ歌謡祭夏」（午後６時半）に出演した「カキンツハルカ」。タレントのウエンツ瑛士、俳優の柿澤勇人、女優の木南晴夏によるユニットだ。ポルノグラフィティの名曲「サウダージ」と、ディズニー映画「リトル・マーメイド」の一曲「ＰａｒｔｏｆＹｏｕｒＷｏｒｌｄ」を披露した。ネットは、透明感ある美声を届