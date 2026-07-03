道ですれ違った高校生に、「体がぶつかった」などと因縁をつけ、現金を脅し取ったとして、少年4人が逮捕されたことがわかりました。少年のうち1人は事件後に自衛隊に入隊していました。恐喝の疑いで逮捕されたのは、自衛官の少年（18）と高校生の少年3人のあわせて4人です。捜査関係者によりますと、4人は2026年3月、東京・多摩市の路上で、高校生の男子生徒4人とすれ違った際に、「体がぶつかった」と因縁をつけ、「当たった自覚