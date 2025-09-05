3日巨人戦から3試合連発…前日には2HR6打点

■DeNA ー ヤクルト（5日・横浜）

ヤクルト・村上宗隆内野手が5日、横浜で行われたDeNA戦に「4番・三塁」で先発出場。9回に3試合連発となる18号3ランを放った。これで直近7試合で8本塁打。出場35試合で本塁打数はリーグ3位となっている。

第4打席までノーヒットに抑え込まれていたが、3-7で迎えた9回に魅せた。1死一、二塁の好機でカウント2-1から入江大生投手の速球を捉えた。打った瞬間の一発は、高い弾道を描いてバックスクリーンに直撃した。1点差に詰め寄る豪快3ランに場内は騒然とした。

村上は前日の巨人戦（岐阜）の初回、第1打席で左中間に16号先制2ランをマーク。さらに4回1死満塁で迎えた第3打席ではグランドスラムを放つなど、3安打6打点の大暴れを見せていた。これで3試合連発の本塁打となった。

今季は故障もあって出遅れ、1号は再昇格した7月29日までずれ込んだ。しかし、8月は30日の広島戦で1試合3本塁打を放つなど12発。9月になっても勢いは止まる気配がない。（Full-Count編集部）