ヤンキースのアーロン・ブーン監督が4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦で、ア軍テーラー・トラメル外野手（27）のバットが不正ではないかと指摘した。

8―3とヤンキースリードで迎えた9回、無死一塁からトラメルが左翼フェンス直撃の適時二塁打を放った。

その後、ブーン監督がグラウンドに現れ、審判団にトラメルが使ったバットを確認するよう要求。バットは検査のため、没収された。

トラメルが使っていたバットは先端側が黒く塗装された“ポッキー”のような配色だが、この先端側のボールと接する部分が変色していた。

大リーグ公式サイト「MLB.com」も一連の出来事を紹介。トラメルは試合後に「バットを削りすぎていると指摘された」と語った。ア軍のジョー・エスパーダ監督も「少しすり減っていた」と認めた。

一方、ブーン監督は「自然な変化だったのか、別の原因があったのか分からない。テーラーを責めたいわけでない」とバットの変色が確認できたことからMLB側に伝えただけと不正を疑っているわけでないと説明した。

トラメル自身は昨季、ブーン監督の下、ヤンキースで5試合出場していただけに、バットの没収を「バカげている」と落胆。「ここに来てからずっとこのバットを使っている。普段からこれでバッティング練習もするし、試合でも使う。3Aでも使うし、必要な時はいつでも使う。俺のバットは光沢仕上げでなくマット仕上げだから、塗装がはがれやすい」と語り、バットを削る方法すら知らないと不正疑惑を否定し、憤った。