「挑戦しやすい」「キュンすぎた！」【しまむら】大人コーデが華やぐ♡「甘めトップス」

フリルやギャザーなど、乙女心をくすぐるガーリーなディテールはいくつになっても気になるもの。そんな甘めデザインを取り入れた大人可愛いトップスが、【しまむら】で見つかるとの情報をキャッチ！ 甘さの中にも品の良さがあり、大人世代が気負わず挑戦しやすいデザインが揃っているようです。大人コーデを華やかにアップデートできるトップスを、ぜひチェックしてみて。

たっぷりとしたフリルが華やかなブラウス

【しまむら】「サッカーカタフリルノースリBL」\1,639（税込）

インフルエンサーの@marino12131さんが「挑戦しやすい」とコメントするのは、肩にあしらわれた立体的なフリルが目を惹くノースリーブブラウス。広く開いたスクエア型のネックラインで抜け感を演出し、存在感のあるフリルとのバランスをとっています。生地は凹凸感のあるサッカー素材を採用し、高見えを狙えそう。落ち着いたクリームイエローは、ゴールドアクセとの相性も抜群です。

ほんのりした透け感でこなれ見え

【しまむら】「ギャザーボイルブラウス」\1,639（税込）

ふんわりとしたシルエットが大人可愛い印象の、長袖ブラウス。胸元や袖のたっぷりとしたギャザーが華やかなアクセントです。衿はキーネック仕様となっており、大人コーデにぴったりなきちんと感をキープできそう。さりげなく透け感のある素材なので、上品な肌見せコーデも叶うかも。オーバーサイズのシルエットで自然な体型カバーが期待できるのも嬉しいポイントです。

ナチュラルに決まるクロシェ編みベスト

【しまむら】「クロシェフリルソデベスト」\1,089（税込）

ほっこりしたナチュラルなムードが漂う、クロシェ編みのベスト。繊細な編み模様が高見えを狙えそうな1着です。袖には同系色のレースがあしらわれ、さらにキュートな印象に。カットソーとデニムというシンプルコーデにプラスワンするだけで、華やかなガーリーカジュアルコーデにアップデート！ 腰にかかる短めの丈感で、スカートやワンピースともバランスよく着られそうです。

フリルやリボンが大人可愛いショート丈ブラウス

【しまむら】「ビジューJZフリルBL」\1,639（税込）

「キュン過ぎて置いてこれなかった」とインフルエンサーの@saharu_87さんが絶賛する、甘ディテールがぎゅっと詰まったガーリーなブラウス。白地にさりげなくシルバーのビジューが散りばめられ、華やかさもアップ。深めのVネックラインが甘さを程よく引き締めて、大人コーデになじむデザインに。胸下切り替えとショート丈により重心が上がり、着るだけで自然とスタイルアップが叶いそう。

