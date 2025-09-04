設置も片付けも“あっ“という間！人気の折りたたみデスクの“ローデスクタイプ“
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、使いたいときだけパッと簡単3ステップで設置でき、片付ける時には厚さ6cmでコンパクトにサッと収納できる人気のデスクの折りたたみデスクに、高さ40cmのロータイプの「100-DESKH084（幅70cm）」と「100-DESKH085（幅90cm）」のホワイトとブラウンを発売した。
■コンパクトで使いたい時だけサッと展開
本製品は折りたたみ式のため、必要な時だけ広げて設置でき、使わない時は約6cmの薄さに折りたためる。折りたたむ際も、机を反対にすることなく簡単に素早く折りたためる。隙間やベッド下に収納できるので、スペースの限られたお部屋でも邪魔にならない。
■たった3ステップで完成！誰でも簡単セットアップ
複雑な組み立て作業は一切不要。天板を取り付けて脚を広げるだけの簡単3ステップで、あっという間にデスクが完成する。女性でも楽々持ち運びできる5.3kgの軽量設計により、模様替えや掃除の際にも負担にならない。また、天板と足をしっかり固定するため、様々な用途で使えます。朝はベッドサイドで読書タイム、昼はリビングでPC作業、夜はソファ前でリラックスタイムと、自由自在に使うことができる。
■使いたい場所に簡単設置！圧迫感ゼロのロータイプ設計
高さ40cmのロータイプ仕様は、ソファやベッド前に置いても圧迫感がなくコンパクトのため、インテリアに自然になじむ。足元が広く設計されており、座椅子や座布団と合わせて使えるので、リラックスした姿勢で作業や読書、食事を楽しめます。自分にあった快適なライフスタイルを演出する。
■完成品で届いてすぐ使える手軽さ
組み立て不要の完成品でお届けするため、面倒な作業は一切不要。箱から出してすぐに使用できる。工具も不要なので、家具の組み立てに不慣れな方や初めての一人暮らしでも安心だ。サイズは横幅70cm/90cmから自分に最適なサイズを選ぶことができる。
■汚れに強く、毎日使える耐久性
天板には汚れや傷に強いメラミン化粧板を採用。飲み物や食べ物をこぼしてもサッと拭くだけで清潔に保てる。耐荷重20kgの安定感があるため、安心してさまざまな用途に使えます。長く愛用できるデスクとして、日常使いにぴったりだ。
■折りたたみデスク
