ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」では9月16日から、「2025 秋冬グランドメニュー」を導入する。

「2025 秋冬グランドメニュー」では、季節の食材を使ったメニューや、フルーツでさっぱりと食べられる新サラダをはじめ、人気メニューのサイズやロングセラー商品“ココッシュ”のバリエーション拡充を通じ、消費者により一層“ココロはずむココス”を感じてもらえる食事体験を提供する。

ぜひこの機会に、近くのココスで「2025 秋冬グランドメニュー」を楽しんでほしい考え。

秋冬グランドメニューの改定ポイントは、季節の食材を使ったメニューや秋冬にぴったりな温かいメニューを用意した。季節ごとのフルーツを楽しめる、フルーツサラダが新登場する。人気メニューのサイズバリエーションを拡充した。秋らしい味わいのパフェと、ロングセラー商品“ココッシュ”の新バリエーションが登場する。なお、506店舗で販売を予定している（9月2日時点）。天保山マーケットプレース店、空港店舗では実施しない。

旬のきのこや温野菜を使ったメニューに、熱々のグラタンなど、これからの季節にぴったりな商品が登場する。

「温野菜の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ 110g」は、ココスの看板商品“包み焼きハンバーグ”に、カボチャやカリフラワー、ブロッコリー、スナップエンドウなどの温野菜を別添えで提供する。マデラ酒の香りが食欲をそそる濃厚なビーフシチューに温野菜を合わせて、彩り鮮やかな包み焼きハンバーグを楽しんでほしい考え。



「きのこクリームのチキンステーキ」

「きのこクリームのチキンステーキ」は、しめじと舞茸の旨みが溶け込んだポルチーニ香るクリームソースが食欲をそそる、秋にぴったりなチキンステーキ。カボチャやブロッコリー、カリフラワーなどのごろっとした温野菜を添えた。ジューシーな鶏もも肉に、きのこの旨みが詰まったクリームソースをたっぷり絡めて食べてほしいという。



「広島県産牡蠣フライ膳」

「広島県産牡蠣フライ膳」は、大粒の広島県産牡蠣を使用した牡蠣フライを贅沢に5つ盛り合せた。衣はサクサク食感で、身はジューシーな牡蠣フライを、好みでタルタルソースやレモンと合わせて堪能してほしいという。季節の小鉢とみそ汁が付く。



「選べるおかず＆銀鮭のきのこあんかけ膳」

「選べるおかず＆銀鮭のきのこあんかけ膳」は、銀鮭の上に、きのこやスナップエンドウをトッピングし、熱々の和風あんをたっぷりかけた具沢山なおかずを楽しめる御膳。生姜が爽やかに香るあんが食欲をかき立てる。選べるおかずは「北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ」、「鶏の唐揚げ（3ヶ）」、「広島県産牡蠣フライ」から選べる。

「海老と明太子のクリームグラタン」は、ぷりっとした海老と明太子、ほうれん草、しめじを入れ、熱々のクリームグラタンに仕上げた。明太子の程よい塩味ととろっとしたホワイトソースのクリーミーな味わいが絶妙にマッチする。別添えのバゲットにのせて食べてほしいという。

ココスでは季節ごとのフレッシュなフルーツを使ったデザートを提供している。フルーツにこだわっているココスに“フルーツサラダ”が新登場。オリジナルのオレンジハニーソースがフルーツと野菜にぴったりマッチした新サラダを、ぜひ試してみてほしいという。



「シェアサイズ ココスのフルーツサラダ」

「シェアサイズ ココスのフルーツサラダ」は、リンゴやキウイ、オレンジ（オレンジは時期によって別のフルーツに切り替わる）といったフルーツをトッピングしたサラダ。野菜とフルーツがぴったりマッチするようにオレンジ果汁とはちみつを使ったオレンジハニーソースを合わせた。オレンジの爽やかな風味とはちみつのほのかな甘みでさっぱりと食べられる。フルーツをたくさん食べたい人に向けて、フルーツの量が2倍になった「フルーツ2倍！シェアサイズ ココスのフルーツサラダ」も用意している。なお、はちみつを使用しているので1歳未満の乳児には与えないでほしいという。



「ビーフハンバーグステーキ ダブル」

「ビーフハンバーグステーキ ダブル」は、もっと肉をがっつり食べたいという声に応えて、ココスの定番“ビーフハンバーグステーキ”をダブルで提供する。つなぎなしでビーフ100％の粗挽きハンバーグステーキを、思う存分堪能してほしい考え。また、今回からピリ辛なマスタードステーキソースも選べるようになった。



「濃厚ビーフシチューのふわとろオムライスハーフ」

「濃厚ビーフシチューのふわとろオムライスハーフ」は、こだわりの卵“茜美人”を使用したふわとろ食感の玉子と濃厚なビーフシチューが織りなす、至福の味わいのオムライスが、ハーフサイズで登場する。他のメニューとの組み合わせなど、手軽な一皿として選べる。

定番のミニパフェと“ココッシュ”に新バリエーションが登場する。りんごのコンポートや塩キャラメルソースを使った秋らしい味わいのパフェとココッシュや、チョコとバナナの王道な組み合わせのココッシュを用意した。



「りんごのミニ塩キャラメルパフェ」

「りんごのミニ塩キャラメルパフェ」は、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルソースとりんごのコンポートが、バニラアイスや塩キャラメル＆ナッツアイスとマッチする、秋らしい味わいのパフェ。りんごのコンポートは、甘酸っぱさとシャキシャキ食感、シロップのとろっとした口当たりにこだわった。爽やかで甘酸っぱいりんごの風味がアイスの甘みを引き立てる。フローズンミックスベリーの程よい酸味や、クラッシュパイのサクサクとした食感が全体にアクセントを加える、ミニサイズながらも満足感のあるパフェを楽しんでほしい考え。

ココッシュは、72層にも重なったデニッシュ生地が特長のココスのロングセラー商品。サクサクの生地は、軽い口当たりとソースがしっかりと染み込む層の薄さにこだわっている。温かいソースと冷たいアイスの温度差が楽しいデザート。食後に選びやすい、ハーフサイズも用意している。

「背徳のチョコバナナココッシュ」は、たっぷりのバナナとバニラアイスをトッピングしたココッシュに、別添えでチョコソースを付けて提供する。優しい甘さのバナナとバニラアイスに、濃厚なチョコソースが合わされば、まさに背徳的な味わいだとか。サクサク生地のココッシュにトッピングやソースを絡めて堪能してほしいという。



「りんごの塩キャラメルココッシュ」

「りんごの塩キャラメルココッシュ」は、甘酸っぱいりんごのコンポートとほろ苦い塩キャラメルソース、優しい甘さのバニラアイスがマッチする、秋にぴったりのココッシュ。ココッシュからほんのり香るバターの風味に、りんごの爽やかな味わいと塩キャラメルソースのコクがマッチする。

［小売価格］

温野菜の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ 110g：1155円

きのこクリームのチキンステーキ：979円

広島県産牡蠣フライ膳：1309円

選べるおかず＆銀鮭のきのこあんかけ膳：1529円

海老と明太子のクリームグラタン：495円

シェアサイズ ココスのフルーツサラダ：759円

フルーツ2倍！シェアサイズ ココスのフルーツサラダ：935円

ビーフハンバーグステーキ ダブル：1749円

濃厚ビーフシチューのふわとろオムライスハーフ：869円

りんごのミニ塩キャラメルパフェ：495円

背徳のチョコバナナココッシュ：979円

りんごの塩キャラメルココッシュ：979円

（すべて税込）

［発売日］9月16日（火）

ココスジャパン＝https://www.cocos-jpn.co.jp