またも新型コロナが増加中。“極暑バテ”で疲れ果てた今、免疫リペアのためにやるべきこと
この夏、「災害級の暑さ」という言葉を何度聞いたでしょうか？ 日差しが肌に突き刺さるようで、もはや痛い！
観測史上最高の41.8℃という記録も出ました（群馬県）。9月も猛暑日が続くと予想されていて、もうヘトヘトですね。
この異常な暑さが続く中、「“極暑バテ”が進行し、免疫力の低下につながる人が増えています」と警鐘を鳴らすのは、“現代バテの専門家”谷口英喜医師です（神奈川県済生会 横浜市東部病院 患者支援センター長）。
そこで谷口先生に、極暑バテの傾向と対策や、免疫力低下を防ぐ方法を聞きました。
◆だるい、風邪っぽい、熟睡できない…
まずは、みんながどのような不調を感じているのか、見てみましょう。
リサーチ会社のイー・クオーレが7月に行った調査（※）によると、約8割の人が「今年の夏は例年よりも暑い」と感じており、約半数が疲労感を強く感じ、3割は体調を崩していることが明らかになりました。
今夏体調を崩した人の症状で、ワースト3は以下のとおり。
・1位 夏バテのような強いだるさ・倦怠感 53.4%
・2位 風邪のような症状 36.3%
・3位 睡眠の不調 32.3%
そう、特定のどこかに症状が現れるというより、カラダ全体がバランスを崩して悲鳴を上げている感じなんですよね。
※「夏の体調管理に関する意識・実態調査」株式会社イー・クオーレ
2025年7月24日〜7月25日、全国の20〜69歳にインターネット調査。有効回答数は1000サンプル（各年代の男女100名ずつ）
◆新型コロナも増加中！暑さと感染症の関係
今年は、暑さが異常なだけあって、夏バテも例年とは違うと谷口先生は指摘します。
「これまでの夏バテとは異なり、災害級の猛暑とその連続により『極暑バテ』に進行していると考えられます。夏バテと残暑バテ、さらには秋バテの症状が重なる新しいタイプのバテです。
『極暑バテ』で注意すべきは免疫力の低下。放っておくと、免疫力が低下したまま、秋以降の本格的な感染症シーズンに突入してしまいます」（谷口先生）
免疫力の低下は、感染症リスクにつながります。今年は6月から百日咳が大流行し、年間の累計患者数は過去最多で6万人を突破。
また、新型コロナの感染者数も増えています。8月18〜24日に報告された新型コロナ患者数は、1医療機関当たり平均8.73人と、10週連続で増加。「ニンバス」と呼ばれる変異株が広がっていて、よく“カミソリを飲み込んだような喉の痛み”と表現されています。またもや新型コロナとは、怖すぎます！
◆「極暑バテ」チェックリスト。これは病気です
「バテとは、何かの原因によってカラダが疲れすぎてしまい、その原因に対抗するエネルギーが不足してしまった状態です。バテは病名ではありませんが、確かに症状が存在する『病態』なのです」（谷口先生）
つまり「ただの夏バテ」とナメてはダメで、「病気」と考えるべきなんですね。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜極暑バテのチェックリスト＞
以下のうち3つ以上当てはまれば、極暑バテの可能性があるそうです。
□ 何ごとをするにも面倒に感じる
□ よく寝たはずなのに昼間でも眠い
□ 空腹感、食欲がない
□ 物事に集中できていないと感じる
□ 朝起きたときにも疲れがたまっている
□ 電車やバスなどですぐにでも座りたい
□ 肩や首筋のこりや目の疲れを感じる
□ 栄養ドリンクやサプリをとる機会が増えた
□ 便秘などお腹の調子が悪い
□ 立ちくらみを感じることが増えた
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
筆者は5つ当てはまりました、これはマズい……。
◆なぜ暑すぎると免疫力が下がるの？
でも「極暑バテ」で免疫力が低下するというのは、どういうメカニズムなのでしょうか？ 以下は谷口先生の解説です。
