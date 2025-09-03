É÷Ï¤¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤Ê¤¤? ¿ä¤·³è¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡È¼êÀö¤¤½Ñ¡É ¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏËþÂ¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤¼¤£¡×¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°²è¤ËÃíÌÜ
¡¡ZÀ¤Âå¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¿ä¤·³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹³èÆ°¡È¤Ì¤¤³è¡É¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤è¤êÄ¹¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¡È¼êÀö¤¤½Ñ¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤¬SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ó¥º¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¼êÀö¤¤¤¹¤ëÊýË¡¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ÏÌó477Ëü·ïÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢4.2Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬²¡¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÀö¤¦¼ê½ç¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏËþÂ¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤¼¤£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Æ¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÌÜÀþ¤Ç¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê´¶ÁÛ¤¬¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¡¢Æ°²è¤ÎÌÌÇò¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥º¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï2¤Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ø¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÀö¤¤Êý¡Ù¤ò²òÀâ¤·¤¿µ»ö¤¬2023Ç¯¤Î¸ø³«¤«¤é100Ëü²ó°Ê¾å¤ÈÂ¿¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢X¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ä¤·¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥º¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ä¡¢¿ä¤·¤Ë¸Â¤é¤º¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤Ì¤¤³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÄ¹¤¯¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë