世界の破滅はすぐそこに…書評家・杉江松恋が驚嘆した、スリル満点&大迫力のアクション×国際謀略エンターテインメント！

読む者の心に楔を打ち込み、足下を揺るがすだろう。

砂川文次『ブレイクダウン』を読みながら胸に込み上げてくる感情に名前をつけるのは難しい。興奮は確かにある。だが私は、畏怖の念を強く感じた。高速の小説である。物語はひとところに留まることなく、常に疾走しているのだ。にも拘わらず、根底にある巨大なものを少しずつ浮かび上がらせていく周到さもある。迅速かつ緻密。そういう小説だ。

古典的な相棒小説の形式で話は進んでいく。陸上自衛隊釧路駐屯地に勤める自衛官の市瀬翔二は、突然官舎を訪ねてきた、同じく自衛隊の業務隊に属する佐川という男から驚愕の事実をつきつけられる。約3週間前にトラックに轢かれて死んだ市瀬の兄・義明は、事故ではなく殺されたのだというのである。環境省の役人だった義明は、野生動物保護センターで働いていた倉田由美子という獣医師と協力して何事かの調査に当たっていた。その倉田もまた殺されたと佐川は言う。二つの死の背後にあるものを佐川は調べているのである。

やがて市瀬は、兄の死がいくつもの噓によって偽装されていることを知る。佐川は倉田との関係を明かさないが、その死に責任を負うべき者は誰であろうと、自らの手で報いを受けさせると断言する。佐川に背中を押されるようにして動き始めた市瀬は、自分が後戻りのできないところまで来てしまっていることに気づく。命を奪ってでも二人の行動を止めようとする者が現れるからだ。すぐそこまで死の危険が迫り、市瀬は覚悟を固める。

巨大な暴力が個人を圧殺しようとする。その理不尽に対して個人が暴力で対抗するという物語だ。兵士と戦士の違いは何かという会話が作中で交わされる。兵士は国家のために暴力を振るうが、戦士は自身の守るべき者のためにそれをするというのが問いの答えだ。国家の暴力装置である軍隊が個人の意思を排除した非情な存在であることが強調される。

暴力小説としての美点は、導火線が非常に短いことである。市瀬と佐川は開巻早々危地に投げ込まれ、殺されたくなければ殺すしかないという行動原理もすぐに呈示される。市瀬登場前のプロローグで、義明と倉田を殺した者が警察官であることは明かされている。ゆえに法の正義には期待できないことが、あらかじめ読者には判っているのだ。市瀬と佐川の行動で状況が変わると、それに応じた危機が訪れる。その繰り返しがスリルを呼ぶ。

限られた情報しか持たない主人公が動くことで事態の全貌が少しずつ暴かれていくというのがスリラーの常道である。本作で描かれる事件の背後には巨大な陰謀があるのだが、作者は序盤から必要な手がかりを振りまいて、真相へつながる道筋をうっすらと示している。

感心したのは、犯罪の経済性について主人公たちが常に考えていることだ。犯罪の経済性とは、それなりの利益がない限り、人は違法行為に走らないということである。事件の背後に見える陰謀は、ここがおかしいのである。天秤のつり合いがとれない犯罪なのだ。この違和感の正体が明かされる瞬間に大きな驚きがある。はっきりとは書けないのだが、そことここが入れ替わるだけでこんなにも違った図柄になるのか、と私は感銘を受けた。

これもネタばらしになってしまうので曖昧にしか書けないのだが、国家による暴力行使のありようが、歴史的過去の中で示される小説でもある。時間軸を遡る場面があるのだ。その鍵を握っているのは佐川だ。初対面の市瀬を渦中に引きずり込む佐川は、個人的背景が初めまったく描かれないので謎めいた印象を受ける。

彼の過去が語られる第5章は物語の折り返し点にあたるが、ここで市瀬たちが直面している現在の事態が過去と接続するのだ。そのことによって大きく視野が開け、描かれた風景がまったく違ったものに見えてくる。

本作の舞台は北海道東部だが、そこで現実に起きている諸問題が絡み合った紐のような形で示される。それは敷衍すれば日本全体、いや国際社会の広い地域にまで当てはまるものだろう。作者は釧路を中心に世界の縮図を描いていると言ってもいい。

砂川は『ブラックボックス』で2022年に第166回芥川賞を受賞した。二度目の同賞候補作となった2021年の『小隊』は、北海道が他国からの侵略を受けることから始まる戦争小説だった。簡潔かつ適切な文章で状況を書き、緊迫感も醸し出す筆力に感嘆した記憶がある。

軍事描写にはもともと定評があった書き手だが、今回はその暴力が国家から個人に向けられる事態が描かれている点に意味がある。あらゆる暴力に屈せず信念を貫き通す個人を主人公とするのが活劇小説であり、個人と社会との根本的な対立関係を描くのが犯罪小説である。二つの本質が共にある。駆りたてられるように読み、物語が示す世界の破滅がいかに身近かを思い、しばし茫然とした。心に打たれた楔の深さよ。

