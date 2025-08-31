40・50代に似合う「1,000円台トップス」→【大人のしまむら】にあった、、！

40・50代がおしゃれに着こなせる高見えトップスなら【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】におまかせ。涼しげで夏にぴったりのフラワートップスやグラフィックTシャツ、秋に向けてそろえたいボーダートップスなど、大人にぴったりのアイテムがラインナップ。1,000円台でゲットできる、注目のトップスを見逃さないで。

シンプルで上品なフラワートップス

【しまむら】「フラワーデザインプルオーバー」\1,419（税込）

上品で高見えする、大人可愛いフラワートップス。袖にはほんのりと透け感がある素材を使っていて、涼しげな着こなしが作れます。デニムスカートを合わせてカジュアルダウンさせたり、きれいめなパンツを合わせてきちんと感を出したり、いろいろなテイストを楽しめそう。

夏らしさたっぷりのフォトTシャツ

【しまむら】「フォトグラフィックTシャツ」\1,089（税込）

夏らしいフォトグラフィックとさわやかなブルーが目を引く、ノースリーブのTシャツ。涼しげなデザインのトップスを、品のあるロングスカートと合わせれば、大人なカジュアルコーデにまとまります。公式Instagramによると「さりげなく二の腕カバーが叶う袖の仕様なので、普段半袖しか着ない方でも挑戦しやすい」とのこと。

華やかカラーの主役級トップス

【しまむら】「ペプラムブラウス」\1,639（税込）

コーデの主役になる、鮮やかなカラーのブラウス。すっきりとしたノーカラーで、ピンタックの入った胸元デザインもおしゃれです。公式Instagramでは「胸下からふわっと程よく広がるので、お腹まわりをカバーしつつオシャレ度もアップ」と紹介。スタイルアップしながら垢抜けられそうです。デニムパンツやテーパードパンツなど、すっきりとしたシルエットのボトムスと相性よく着こなせます。

大人可愛い異素材MIXボーダートップス

【しまむら】「ボーダーレースプルオーバー」\1,419（税込）

異素材フリルの裾が特徴のボーダートップス。フリルによって、カジュアルな中に華やかさと可愛らしさがプラスされ、女性らしく着こなせそうです。二の腕をそっとカバーする、丸くふくらんだランタンスリーブも、このトップスの魅力的なポイント。シルエットやデザインに工夫があるボーダートップスなので、新鮮な気持ちで着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W