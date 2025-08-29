大谷翔平がストーリーズでデコピンの映像を公開

ドジャース・大谷翔平投手が公開したデコピンの“最新映像”に虜になるファンが続出した。大谷は28日（日本時間29日）に自身のインスグラムを更新。ストーリーズに映し出された愛犬デコピンに「可愛すぎる」「すごいすごーい！」とファンが歓喜している。

大谷がストーリーズで公開した動画では、後ろ足で立ち上がり、カメラを見つめながら尻尾をフリフリするデコピンの姿を見ることができる。13連戦を終えたドジャースはこの日はオフ。大谷は家族と束の間の休日を過ごしたことが伺える。

デコピンの最新映像を見たファンは「新たな芸を身に着けたらしい」「デコピンすごいな。そんなに長く立てるとは」「デコピンそのうち二本足で歩きだすな？」「癒しの表情に心温まる」とSNSで続々反応。オフの日に大谷から届いた投稿に喜んでいた。

大谷は前日27日（同28日）の本拠地・レッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。復帰後初めて5回を投げ切り、9奪三振1失点の好投で749日ぶりの白星を掴んだ。29日（同30日）からはダイヤモンドバックスとの3連戦に臨む。（Full-Count編集部）