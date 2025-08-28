〈「歌は上手くない。ただ…」芸能界のドン・バーニング周防郁雄氏がどうしても欲しかった『のちの超有名アイドル』の正体〉から続く

「僕が99点を入れたところで、合計しても合格ラインには届かない。焦りました。だから必死に明菜の良さをアピールしたんです。歌が上手いじゃないか、将来性あるじゃないかと。すると他の先生方も渋々…」

今もそのカリスマ性が色あせない歌手・中森明菜。実はデビューの裏には、1人の男の尽力が……。彼の存在なしではデビューも危うかったオーディション番組『スター誕生！』出演時のエピソードを、ノンフィクション作家である田崎健太氏の最新刊『ザ・芸能界 首領たちの告白』（講談社）より一部抜粋してお届けする。



デビュー当時の中森明菜（画像：Amazonより）

「歌は上手いが、顔が子どもっぽいから無理」

もう一人の少女は中学2年生のときに予選会を通過して、番組収録に進んでいた。5人の審査員が点数を発表し、合計点が300点を超えれば合格となり、決勝大会の出場権を得ることができる。彼女は合格点に届かなかった。

金谷はこう振り返る。

「歌は上手いんです。だからテレビに出しました。でもそこで落っこちた」

予選会、番組収録で金谷は応募者にこう話しかけた。

今日ここに来たほとんどの子は落ちると思う。どうしてもスターになりたいのならば勉強しなさい。歌のレッスン、本を読む、学校の勉強を頑張る、なんでもいい。それで友だちに自分は良くなったか、と聞いてごらん。友だちにいいわよと言われたら、またおいで、と。

「その子は1年後も来たんです。上手いからテレビに出しました。しかし、また落ちた。その翌年、高校生になっていた彼女がまた来た。ぼくはいいと思ったけれど、（予選会の）他のスタッフ、審査員がもう3回目だから出さなくていいんじゃないかって。ぼくは今までで一番いい、光っているから出したいと食い下がった。そうしたら、分かったという話になった。テレビには5、6人を出すので、審査員の一人が突っ張ったら通すことができる」

3度目の番組収録で彼女が歌ったのは山口百恵の「夢先案内人」だった。

金谷はこう振り返る。

「確かに良くなっていたんです。歌は上手いし、3年経って大人っぽくなっていた」

彼女の壁となっていたのは、声楽家の松田トシだった。前年度、松田は「歌は上手いが、顔が子どもっぽいから無理」と酷評していた。

「松田先生は清楚な感じの女性に高い評価を与える。彼女のようなタイプは苦手だったんでしょう。3回目はロングスカート、ノースリーブのサマーセーターで出てきた。歌い終わった後、松田先生に、前回幼いって言われたので大人っぽいのを着てきたんですという風なことを言った。すげえ子だな、自分がどう見えるか計算できていると感心しました」

歌が終わると電光掲示板に5人の審査員の点数が表示される。合計300点を超えれば合格である。

「この日、ぼくは点数係だったんです。電光掲示板に表示できる最高得点が99点なのに（作曲家の）中村泰士さんが100点をつけてしまった。99点までしかつけられませんと言ったんですが、中村さんがこの子は完璧じゃないか、100点あげたいんだって揉めて、収録を中断したんです」

その少女の名は…

中村が完璧だと表現した少女は中森明菜という――。

〈審査員は全員、控室に引き揚げた。中村はそこでも「99点なんておかしい」と担当者に抗議しながら、同時に他の審査員の反応を探った。都倉俊一（作曲家）、松田トシ、阿久悠、森田公一（作曲家）の4人である。

「それとなく明菜に何点を入れたのかを聞いてみたら、僕以外はみんな、評価が低いんですよ。これでは僕が99点を入れたところで、合計しても合格ラインには届かない。焦りました。だから必死に明菜の良さをアピールしたんです。歌が上手いじゃないか、将来性あるじゃないかと。すると他の先生方も渋々、『じゃあ、もうちょっと点数を増やすか』と同調してくれたんです」

あやういところだったのだ。もしも100点入力が可能であれば、中村一人が高得点でも、結果的には不合格となっていたはず〉（「孤独の研究 中森明菜とその時代」安田浩一 『週刊ポスト』2013年8月30日号）

収録再開後、採点が始まった。合計点は392点。中森は決勝大会に進み、芸能プロダクションは研音、レコード会社はワーナー・パイオニア（現・ワーナーミュージック・ジャパン）に決まった。

研音の社長を務めていたのは、日本テレビ音楽班で金谷の先輩にあたる花見赫である。テレビと芸能プロダクションは反発しながらも引き合う惑星であった証左である。

