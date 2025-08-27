番組内でMVPを予想した結果は

メジャーリーグはシーズン終盤となり、MVP予想も白熱している。ナ・リーグは2年連続でドジャースの大谷翔平投手が最有力とみられているが、米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組内では、出演者がフィリーズのカイル・シュワーバー外野手を1位に挙げ、議論を呼んでいる。

米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組「MLBトゥナイト」で今季のMVPを予想。ナ・リーグでは5位にクリスチャン・イエリッチ外野手（ブルワーズ）、4位にフアン・ソト外野手（メッツ）3位にトレイ・ターナー内野手（フィリーズ）を挙げた。

そして、同番組のアナリストを務める元ブルワーズのダン・プリーザック氏は「1位は……カイル・シュワーバー！」と紹介。大谷は2位だとする大胆予想に、司会を務めるグレッグ・アムシンガー氏は「信じられない！ ワオ！」と驚きを示した。

元マリナーズの盗塁王で、番組アナリストを務めるハロルド・レイノルズ氏は「ショウヘイはコロラドでもう投げたくないでしょうね」と述べ、大谷が20日（同21日）のロッキーズ戦で4回5失点と打ち込まれ、復帰後初黒星を喫したことに触れた。するとアムシンガー氏も、今季ここまで45本塁打、110打点をマークしているシュワーバーについて「55本を達成する可能性がありますよ。しかも打率は右投手より左投手の方が高いんです！」とその活躍を高評価した。

ただ、この予想にはSNSで異論が噴出。「どういうこと？」「間違いなくオオタニだ」「シュワーバーが獲得すると思っている人は、思い込みが激しい」「戯言を止めろ。シュワーバーはノーチャンスだ」「オオタニが投げていなくても、オオタニはシュワーバーより価値のある打者だ」「シュワーバーはただのDHで、オオタニが不動のMVPだ」「オオタニは余裕でMVPレースを走っている」「2度とこのランキングを作るな」「彼はまた満票で獲得する間に、カイルは0票だろう」「ショウヘイはほぼ全ての打撃指標でシュワーバーを上回っている」と荒れ気味になっている。

大谷とシュワーバーは45本塁打で並んでいるが、打点はシュワーバーが26点多く、打率とOPSは大谷が大きく上回っている。WARは大谷が5.6に対し、シュワーバーは4.1。終盤戦の戦いが、MVPレースを決定づけることになるかもしれない。（Full-Count編集部）