¡Úµð¿Í¡Û¡ÖÆ±¤¸Åê¼ê¤Ë¤º¡¼¤Ã¤È²¿²ó¤â¡×°¤Éô´ÆÆÄ²ù¤ä¤à¡¡¥»ºÇÂçµÕÅ¾º¹£Ö¡Ö¥á¡¼¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×Ä¶¤¨¤ëºå¿À¤È£±£´º¹
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£´¡½£±µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¹Åç£³Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÍî¤È¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¾¡Î¨£µ³ä¤ËµÕÌá¤ê¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê£²¼ºÅÀ¡££²²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ£·²ó£³¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¬¡¢±ç¸î¤Ê¤¯¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£¸ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï£¸²ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î¥½¥í¤Ë¤è¤ë£±ÅÀ¤Î¤ß¡£¾²ÅÄ¤Ë£±¼ºÅÀ´°Åê¤òµö¤·¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ïº£µ¨ºÇÂç¤Î£±£´¤Ë³«¤¤¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢µð¿Í¤¬¼ó°Ì¤ÈºÇÂç£±£³º¹¤«¤éµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿£°£¸Ç¯¤Î¡Ö¥á¡¼¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤¬ºÇÂçµÕÅ¾º¹£ÖµÏ¿¡£¥Ç¡¼¥¿¾å¤â¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶Î¬¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£²£·¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡££´·î¤Ë´°Éõ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾²ÅÄ¤ÎÁ°¤Ë£¶°ÂÂÇ¤Ç¡¢£±¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤òµö¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸Åê¼ê¤Ë¤º¡¼¤Ã¤È²¿²ó¤â¡¢¤Þ¤¢¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥¹¡£²¿¤âÅª³Î¤ÊÀïÎ¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡£¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Ï¡¢µåÃÄ»Ë¾åµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿Á°Îã¤Î¤Ê¤¤£±£´¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹¤¬¤ê¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡»Ä½ë¤Î¸·¤·¤¤¹Åç¤ÇÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£ÈùÌ¯¤Ëµ°Æ»¤äµåÂ®¤¬°Û¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤òÁà¤ë¾²ÅÄ¤òÂÇ¤Æ¤º£³²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡££¸²ó£²»à¤«¤éÂåÂÇ¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î¥½¥í¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤Þ¤Ç»°ÎÝ¤òÆ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¶¾åºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¤Ï»î¹çÃæ¤Î¹ÊóÈ¯É½¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖËÉÙ¤Êµå¼ï¤Ë¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¿Ä¤ò¤º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥º¥ì¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡×¤È·Ç¤²¤¿¤¬¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾²ÅÄ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨£²Àï£²ÇÔ¡Ê£±´°Éõ¡õ£±´°Åê¡Ë¡£Â¾¤Ë¤âºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤Ë¤Ï£´Àï£´ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£°¡¦£³£¸¡¢ºå¿À¡¦Â¼¾å¤Ë¤Ï£´Àï¤Ç£°¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¶£°¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ç¥ê¡¼¥°¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹¥Åê¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸Åê¼ê¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤â¡¢ÆñÅ¨Áê¼ê¤Ë¤É¤¦ÂÐºö¤òÎý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤é¥Þ¥Ä¥À¤Ç¹Åç£³Ï¢Àï¡¢¹Ã»Ò±à¤Çºå¿À£³Ï¢Àï¡¢µþ¥»¥é£Ä¤È´ôÉì¤Ç¼çºÅ»î¹ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥È£³Ï¢Àï¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¤ÇÃæÆü£³Ï¢Àï¤ÈÄ¹´ü±óÀ¬¡£Åìµþ£Ä¤ò¼Ò²ñ¿Í¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤¬»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê£±£³Çñ£±£´Æü¤Ç£±£²»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ë°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯Ãù¶â¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ´»Ò°¤¤¤â¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£µ¤¹ç¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£º£Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥à¥Á¤òÆþ¤ì¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¤Ç¾¡Î¨£µ³ä¤ËµÕÌá¤ê¤È¤Ê¤ê»Ä¤ê£²£¸»î¹ç¡£ºÇÂç£±£³º¹¤òµÕÅ¾¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿£°£¸Ç¯¤Î¡Ö¥á¡¼¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤Î¡È¸Â³¦ÅÀ¡É¤òÄ¶¤¨¤ë£±£´º¹¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Ïº£µ¨£²¾¡£·ÇÔ¡££²£·Æü¤â¤Þ¤¿¥¼¥í¤«¤é¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤ë¡£¤Þ¤º¤Ïµ´Ìç¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤ÐµÕ½±¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë
¡¡¢¡µÏ¿¥á¥â¡¡µð¿Í¤È¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡¢º£µ¨ºÇÂç¤Î£±£´º¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï£¶£³Ç¯¤ÎÀ¾Å´¤¬£±£´¡¥£µº¹¡¢¥»¤Ç¤Ï£°£¸Ç¯¤Îµð¿Í¤¬£±£³º¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£¶£³Ç¯¤Ï»Ä¤ê£¸£·»î¹ç¡¢£°£¸Ç¯¤â£¶£¶»î¹ç¡£ÆüÉÕ¤Ç¸«¤Æ¤â£¸·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é£²¥±¥¿¤Î¥²¡¼¥àº¹¤òµÕÅ¾£Ö¤Ï¡¢£¸·î£³Æü¤Ë£±£°º¹¤À¤Ã¤¿£±£±Ç¯¤ÎÃæÆü¤À¤±¡£»Ä¤ê¤Ï£¶£´»î¹ç¤¢¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Îµð¿Í¤Ï¤¢¤È£²£¸»î¹ç¡£»Ä¤ê£³£°»î¹ç¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é£±£°º¹°Ê¾å¤òµÕÅ¾¤·¤¿Í¥¾¡¤Ï°ìÅÙ¤âÎã¤¬¤Ê¤¤¡£