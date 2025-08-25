¡ÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡ÛË¡¿Í¥¹¥Þ¥Û¤òºÇ°Â¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤é¢þ¢þ°ìÂò¡ª½é´üÈñÍÑ´°Á´ÌµÎÁ¤â⁉︎
¡Ö¡ÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡ÛË¡¿Í¥¹¥Þ¥Û¤òºÇ°Â¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤é¢þ¢þ°ìÂò¡ª½é´üÈñÍÑ´°Á´ÌµÎÁ¤â⁉︎¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¡¢¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø¥Í¥Ã¥È²óÀþ¥Ù¥¹¥È¡Ù¤¬¸ø³«¡£È¯¸À¼Ô¤Ï¡¢Ë¡¿Í¥¹¥Þ¥Û¤ÎºÇÅ¬²ò¤È¤·¤Æ¡ØJ.com¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¤òÇ®Îõ¤Ë¿äÁ¦¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¼Â¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÅÅÏÃ¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È·ÈÂÓ»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼è°úÀè¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÈÖ¹æ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾·ù¤À¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¸Ä¿Í¤È»Å»ö¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬º®ºß¤¹¤ëÈÑ¤ï¤·¤µ¤ä·ÐÈñ½èÍý¾å¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¡¢Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ä°ì¿Í¼ÒÄ¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¬¤Á¤ÊÄÌ¿®¤ÎÇº¤ß¤Ë¶¦´¶¡£¡ÖË¡¿Í·ÀÌó¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Í¾·×¤Ê½ÐÈñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖË¡¿Í¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ÏÌÌÅÝ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ØÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¡ÖJ.com¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÈÖ¹æ¤òË¡¿ÍÌ¾µÁ¤ÇMNP¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½ÀÆð¤Ê²ñ¼Ò¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆÈ¼«À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±»á¤Ï¡¢Ë¡¿Í¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉ¬Í×À¤ò¡Ö²ñ¼Ò·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¯·×¾å¤Ç¤¤ë¡×¡Ö»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤òÌÀ³Î¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¡×¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¤ÎÂ¨»þÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡×¤È4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¡£¡Ö»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤¬ÃÇÁ³Ê¬¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢·ÐÍýºî¶È¤Î¼ê´Ö¤âÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Åª¤Ë¤âË¡¿Í·ÈÂÓ¤ÎÆ³Æþ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½¾¶È°÷¤ÎËþÂÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡È¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤À¤È¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎJ.com¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖË¡¿Í¥×¥é¥ó¤ÏÌµ¾ò·ï¤Ç¥Çー¥¿ÁýÎÌ¡£¸Ä¿Í¤ÎJ.com¥â¥Ð¥¤¥ë¤è¤ê°Â¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥×¥é¥óÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð1,078±ß¤Ç¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬5GB¡¢1,628±ß¤Ç10GB¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ä¡¢»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤¬ºÇÂç100GB¤Þ¤ÇÌµ´ü¸Â·«¤ê±Û¤·¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã¼Ëö¤Ï¹ØÆþ¤«¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬ÁªÂò¤Ç¤¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ê¤é¡Ö½é´üÈñÍÑÉÔÍ×¤Ç¡¢µÞ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Îµ¡¼ï¸ò´¹¤âºÇÃ»Íâ±Ä¶ÈÆü¡×¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤âËüÁ´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥¢¥×¥ê¡ÊLINE WORKS¡Ë¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤¬Ê£¿ôÂæ»È¤¦¾ì¹ç¤â¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ç°ÂÁ´¡×¤È»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡È¤³¤³¤À¤±¡É¤Î¤ªÆÀ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è³µÍ×Íó¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Ê¤é¡¢´ØÀ¾¸ÂÄê¤Ç»öÌ³¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃæ¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¤¿¤À¤·¡Ö´ØÀ¾¸ÂÄê¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢³°¤ä½ªÎ»¤Î¾ì¹ç¤Ï¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ½ñ¤¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖJ.com¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï´ÊÃ±¡¦Äã¥³¥¹¥È¡¦½ÀÆðÀ¤¢¤ê¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎË¡¿Í¥¹¥Þ¥Û¥µー¥Ó¥¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÃÇ¸À¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ºÇÅ¬¤ÊÄÌ¿®´Ä¶¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¼¤Ò¹âÉ¾²Á¡¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
