代金と引き換えに宅配便を受け取る「代引き」サービスでのトラブルが増えています。そこで今回の#みんなのギモンでは、「急増中“代引きトラブル”って何？」をテーマに解説します。

山崎誠アナウンサー

「国民生活センターが注意を呼びかけているんですが、みなさんは、『代引き』つまり代金と引き換えに宅配便を受け取るサービスを利用したことがありますか？」

桐谷美玲キャスター

「私はよく、洋服とかを買うとき代引きでというのが多いですね」

森圭介アナウンサー

「僕はクレジットカードを登録してるインターネットのサイトで買ったことはありますけど、あんまり代引きはないかもしれない」

山崎アナウンサー

「その代引きのトラブルが増えているということなんです。たとえば、桐谷さんが『あ、この洋服よさそう、ほしい』とインターネットなどで見つけました。注文しようとしたところ、支払いは『代引き』のみ。まあいいか、と思って注文したとします。あくまで実際にあった事例をモデルに再現していきますが、数日後に桐谷さんのお宅に荷物が届きます」

桐谷キャスター

「お金をここで払うんですね」

山崎アナウンサー

「いわゆるこれが『代引き』になります。宅配業者がお金をもらって『ありがとうございます』と、では荷物開けてみてください」

桐谷キャスター

「あ。えー、偽物！？」

山崎アナウンサー

「ということが、増えているんですね。桐谷さん、すでにお金は？」

桐谷キャスター

「払いました」

山崎アナウンサー

「払っていますよね。でも商品が偽物だったと。開封してみて初めて商品を確認することになるため、開ける前に『本物』か『偽物』か確認することができません。これが、現在急増しているという『代引きトラブル』です」

山崎アナウンサー

「ここ数年、国民生活センターなどには1年で1万3000件から1万4000件を超える相談が寄せられているのですが、今年は6月末までの3か月でおよそ4500件。これは、去年の同じ時期の『およそ3倍』のペースで増えているんです。もちろんこうした偽物のトラブルはクレジット決済の注文でも起きるんですが、国民生活センターに聞いたところ、消費者側はクレジットカードなどの情報を入力せずに現金でやりとりできる、安心感がある。悪質な事業者はクレジットカードの方が審査が厳しいので、代引きの方を利用するのではといった理由などから、代引きトラブルが増えているとみています」

山崎アナウンサー

「もちろん代引きでもしっかりとしたビジネスをしている業者も多くあるんですが、こうした悪質な業者も増えているんだそうです。具体的な事例も寄せられていまして、60代男性の相談です。日本の大手家電メーカーのロゴが掲載された『ポータブルファンヒーター』のSNSの広告を見ました。『すぐに暖まる』と書いてあって、2台をおよそ8000円で『代引き』で注文しました。ところが、届いてみると全く暖まらない。大手家電メーカーに問い合わせると『製造していない』つまり偽物だったということなんです。偽物だと気づいたが返金してもらえないといったトラブルがあったそうなんです」

山崎アナウンサー

「さらに、50代男性が先月相談した内容です。ネット通販でブランドシャツ、3枚を1万2000円で購入しました。支払いは最初から『代引き』にされていました。商品が届くと、これも偽物。『タグ』すら付いていなかったことも。サイトの説明には『タグが付いていないと返品ができない』。販売元も『返品は受け付けない』と言っているというトラブルです」

忽滑谷こころアナウンサー

「なかなか代引きで受け取ったものをその場で開ける人っていうのも少ないと思いますし、お金を取り戻すのも大変ですよね？」

山崎アナウンサー

「まず宅配業者に対してはどうなのかというと、箱を開ける前であれば『受け取り拒否』はできますが、注文してやっと届いたという状況で『受け取り拒否』するのは難しいですし、箱だけで中身を判断するのは難しいという状況。さらに、一度開けてしまえば宅配の業者に返金や補償を求めることはできないということです」

山崎アナウンサー

「じゃあ、注文した販売業者に返品や返金を求めて連絡を取ろうとしても、悪質な業者であれば『連絡が取れない』『対応してくれない』といったことに陥りがちです。こうなると「返金は難しい」と言わざるをえないそうなんです」

鈴江奈々アナウンサー

「そうすると、自己防衛が大事になってくると思うんですが、どこが悪質な業者なのかというのは、見極めるの難しそうですよね」

山崎アナウンサー

「私たち自身が『代引き注文をする前に立ち止まってしっかり考える』というのが、大切になってきます。ではどういったところに注意すればいいのか。まず『トラブル』で相談が多い商品があります。ひとつが『洋服』。続いて『空調・冷暖房機』と季節モノの商品も多いそうです。さらに特徴がありまして、相場よりも極端に安い。『2点目以上が大幅値引き』といった文言がある。また日本語のサイトだったとしても、海外の業者が運営しているケースがあります。販売メーカーの『公式サイト』で確認するようにして『少しでも怪しいと感じたら注文しない』ことが大切です」

山崎アナウンサー

「こうしたインターネット通販などの『代引き商品』で何か不安に思った場合や、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合には、『消費者ホットライン』電話で『188（いやや！）』に相談することができますので、覚えておいてください」

