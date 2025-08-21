＜同居の義母、厳しすぎ！＞娘の癇癪は私のせい？「正しい子育て」主張する義母にイラ【第2話まんが】
私はエミカ。娘のマユ（小2）は感情のコントロールが苦手なタイプで、ささいなことで癇癪を起こしたりパニックになって泣き出したりします。私と夫のヒビキは、病院を受診したり専門家のアドバイスを聞いたりしながら、どんな対応がいいのかを日々試行錯誤しています。しかし最近同居をはじめた義母は、マユに対し「泣き止みなさい」と強く叱りつけます。私に対しても「子どもの肩を持ってはいけない」と説教してきて……。正直言って逆効果でしかありません。
「エミカさんがマユちゃんを構いすぎるから、こんなことになるのよ」そう言われてさすがにカチンときました。マユの感情を煽って、余計に事態を悪化させているのは義母なのに……！ 夜になり、私は帰宅してきた夫に訴えました。
今朝も癇癪を起こしているマユ。私が優しく落ち着かせようとすると、すかさず義母がやってきました。義母から「うるさい！」と怒鳴りつけられ、マユがいっそう激しく泣き叫びます。見かねた夫が義母に向かって抗議してくれますが……。
いくら「マユが落ち着くまで黙っていてほしい」とお願いしても、自分のやり方が正しいと信じている義母は口を挟まずにいられないようです。夫から義母に「口出しするな」と言ってもらっても、いっそう頑固になるだけ。まったく解決になりません。
今日は朝から義母と夫が激しく言い争うなか、パニックになったマユはいっそう大声で泣き叫び……。まさに修羅場でした。さすがにもう限界です！ 思わず私は義母に向かって「そのアドバイザーとやらはそんなに偉いんですか？」とブチギレたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
