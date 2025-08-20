ÂÀÅÄ¸÷¡¡¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÇÂçË½¤ì¤Î²áµî¡¡Âç¸æ½êºî²ÈÂ©»Ò¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¼ÒÄ¹¤ò¡ÖÅê¤²Èô¤Ð¤·¡×¤â¡Öµß¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¡Öµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿Ä¶ÂçÊªºî²È¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Êºî²È¤¬¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤¬±óÆ£¼þºî¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È1996Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿ÂçÊªºî²È¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö±óÆ£¼þºî¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤Î±óÆ£Î¶Ç·²ð¤µ¤ó¤Î¿ÆÉã¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¡¢±óÆ£¼þºî¤µ¤ó¤Ë²¿ÅÙµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¢²¶¤½¤ÎÂ©»Ò¤òÅê¤²Èô¤Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾×·â¹ðÇò¡£¡Ö¥Ô¥¨¥í¤Î¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¡Ø27»þ´Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤Î¸Ô´Ö¤ò°®¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È2019Ç¯¤Î¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡Ö´Øº¬¡Ê¶Ð¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡ÈÁ´Éô´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ÊºÊ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¡Ë¼ÒÄ¹¤Ï¥«¥ó¥«¥ó¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¥«¥ó¥«¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤¢¤Î¤ª¤Ã¤µ¤óÃÊ¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¾õÅÏ¤¹¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤À¤È»×¤Ã¤Æ²¶¤Ï¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢±óÆ£¼ÒÄ¹¤ÎÇò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë²¶¤Î¥É¡¼¥é¥ó¤¬¤Ù¤Ã¤È¤êÃå¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥À¡¼¥Ã¤Æ¡¢°ì½Ö¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤·¤¿¤é¡Ê¸÷Âå¡Ë¼ÒÄ¹¤¬¥«¥ó¥«¥ó¤Ç¡×¤ÈÂÀÅÄ¡£¡Ö¤Ç¡¢¤¹¤°¼Õºá¤Î¼ê»æ½ñ¤¤¤Æ¡£±óÆ£Î¶Ç·²ð¤µ¤ó¤Ë¤Í¡£¤Ç¥¹¡¼¥ÄÇã¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö±óÆ£¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤¢¤Î¿Í¤¤¤¤¿Í¤Ç¡¢¡È¤¤¤ä¤â¤¦µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¢(¸÷Âå)¼ÒÄ¹¤Ë¤Í¡×¡£¤¹¤ë¤È¸÷Âå¼ÒÄ¹¤ÏÂÀÅÄ¸÷¤ÎÃø½ñ¡Ö·Ý¿Í¿Í¸ì¡×¤òÅö»þ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿±óÆ£»á¤ËÂ£¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤«¤é´¶ÁÛ¤¬Íè¤Æ¡£¡ÈÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥ÄÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿ÃË¤Î¡Ø·Ý¿Í¿Í¸ì¡ÙÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¡ÈÂ¾¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜ¤È¤Ï³Î¼Â¤Ë°ìÀþ¤ò²è¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤Í¡¢²¶¤Ï¤Í¡¢¿Æ»Ò2Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£±óÆ£²È¤Ë¤Ï¡×¡ÖÂ¤ò¸þ¤±¤Æ¿²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢¤ªÂæ¾ì¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£